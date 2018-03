Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im August 2013: Nähere Informationen im Internet unter www.einkaufsstrassen.at

Ganz Wien

Großer Fotowettbewerb

Blickwinkel heißt das Motto des heurigen Fotocontests zu dem (Hobby-)Fotografen eingeladen sind, sich auf Schnappschussjagd zu begeben. Einfach Fotos in den sommerlichen Wiener Einkaufsstraßen schießen, bis 25. August unter

http://www.einkaufsstrassen.at/gewinnspiele/fotocontest/ hochladen

und mit etwas Glück eine Gutscheinkarte im Wert von 500 Euro gewinnen!

7./8. Neubau/Josefstadt

2., 9., 16., 23., 30. August: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Im Zuge der Platzgestaltung ab Mai findet der Markt in der Schottenfeldgasse vor der Kirche statt)

13. Hietzing

31. August: Hietzinger Bezirksfest

Von 9-18 Uhr heißt es auf der Hietzinger Hauptstraße, Maxingstraße, Altgasse und Lainzer Straße: "Jetzt schlägt es 13!" Für Unterhaltung ist gesorgt. Groß und Klein können Kabinenroller begutachten, Karussell fahren, sich von den Bühnen-Shows begeistern lassen und vieles mehr. Gute Angebote und köstliche Snacks sind beim Fest selbstverständlich.

18. Währing

in den Sommerferien: wienWÄHRINGspielt 2013

Nähere Infos zum Sommerferienspiel in Währing gibt es auf www.waehringer.info

19. Döbling

7., 14., 21., 28. August: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt immer Mittwoch am Vormittag in der Gatterburggasse!

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. August: am 20ten im 20ten

Für Kundinnen und Kunden des Vereines Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures, sondern an jedem 20ten im 20ten bekommen sie in den Mitgliedsbetrieben "Süßes oder Saures" zu Ihrem Einkauf!

22. Donaustadt

Stadlau

9., 30. August: Markttag ist!

Jeden zweiten und letzten Freitag im Monat von 8-13 Uhr gibt's Spezialitäten am Bauernmarkt Stadlau. Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft uvm. Also nichts wie hin zum Bauernmarkt im Park um den Stadl in der Au!

