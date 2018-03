BUNDESJUGENDVERTRETUNG: Zustände in Jugendhaft nicht tragbar!

Die BJV fordert nach Bekanntwerden von Missbrauchsfällen die rasche Wiedereinführung des Jugendgerichtshofs und eigene Justizanstalten für Jugendliche!

Wien (OTS) - Für die Bundesjugendvertretung (BJV) besteht in Sachen Jugendgerichtsbarkeit dringender Handlungsbedarf: "Die Zustände im Jugendstrafvollzug stehen schon lange unter Kritik, auch vom UNO-Kinderechtsausschuss. Dennoch hat die Justizministerin notwendige Reformen verschlafen", bedauert BJV-Vorsitzender David Neuber.

Schutz und Rechte für Jugendliche!

Dass die Bundesregierung im Bereich der Jugendgerichtsbarkeit vom Regierungsprogramm abgerückt ist, ist leider mit dramatischen Folgen für die Opfer dieses Systems verbunden. Die BJV fordert jetzt Schadensbegrenzung: "Die Regierung darf sich nicht aus der Verantwortung ziehen! Jugendliche, die in der Obhut des Staates sind, dürfen nicht solchen dramatischen Bedingungen ausgeliefert sein. Ihr Schutz und die Wahrung ihrer Rechte müssen auch in Haftanstalten gewährleistet sein", betont Neuber.

Keine Einzelfälle

Der Vorsitzende zeigt auf, dass es völlig fehl am Platz ist, die Übergriffe an Jugendlichen als Einzelfälle verharmlosen zu wollen:

"Dass jetzt noch weitere Fälle von Misshandlungen Jugendlicher in Haftanstalten ans Tageslicht gekommen sind, lässt auf eine viel höhere Dunkelziffer und strukturelle Mängel schließen. Fest steht, jeder Einzelfall ist einer zuviel und es muss alles daran gesetzt werden, dass Missbrauch, Demütigungen und unmenschliche Haftbedingungen endlich der Vergangenheit angehören."

Einsparungen kommen teuer zu stehen!

Die BJV betont, dass viele Missstände auf Einsparungen in der Jugendgerichtsbarkeit zurückzuführen sind: "Viele Kürzungen, sei es bei Personal, räumlichen Gegebenheiten oder dem Jugendgerichtshof, mögen kurzfristig gesehen billiger sein, doch kehren solche Maßnahmen letztlich als gefährlicher sozialer Boomerang in die Gesellschaft zurück", so die Warnung von David Neuber.

Daher betont die BJV die dringende Notwendigkeit ihrer langjährigen Forderung nach der Wiedereinführung eines eigenen Jugendgerichtshofs sowie eigener Justizanstalten für Jugendliche. "Besonders im Bereich der Jugendgerichtsbarkeit muss das oberste Ziel die Wiedereingliederung in die Gesellschaft sein. Dies kann aber nur gelingen, wenn junge Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten, in einer sicheren Umgebung in die Gesellschaft zurückgeführt werden und nicht, wenn sie in der Haft brutal misshandelt werden", so Neuber abschließend.

