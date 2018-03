Weingut Cobenzl beim Wiener Wein(kultur)Festival

Vom 12. bis 14. Juli präsentiert das Weingut Cobenzl seine edlen Tropfen auf der "summerstage".

Wien (OTS) - Im Rahmen des Wiener Wein(kultur) Festivals auf der "summerstage" bei der Roßauer Lände präsentieren Wiener Weinbaubetriebe bis 2. August ihre Top-Weine, darunter das stadteigene Weingut Cobenzl. "Wiener Weine sind in Österreich und auch international längst für ihre Top-Qualität bekannt. Als Stadt Wien setzen wir alles daran, dass diese Qualität entsprechend hoch bleibt", so Umweltstadträtin Ulli Sima. "Die Stadt Wien betreibt mit dem Weingut Cobenzl selbst Weinbau und erntet dabei nicht nur beste Trauben, sondern sammelt auch Top-Bewertungen. Erst vor kurzem hat das Weingut Cobenzl beim heurigen Wiener Weinpreis gleich mit zwei Landessiegen punkten können!"

12. bis 14. Juli 2013: Weingut Cobenzl zu Gast auf der "summerstage"

"Wir präsentieren unser aktuelles Weinprogramm und einige spannende Jahrgangsraritäten. Dazu wird ein tolles Musik-, Literatur-und Kulinarik-Programm geboten", freut sich Thomas Podsednik, Betriebsleiter am Weingut Cobenzl, auf drei genussreiche und unterhaltsame Tage auf der "summerstage".

Freitag, 12. Juli 2013, 19 Uhr

Degustationsmenü - 4 Gänge & 8 Weine

Menüpreis inkl. Weine 38 Euro / Reservierung: 0664-1635855

20 Uhr: Christian Becker, Singer-Songwriter aus Wien, präsentiert sein neues Album "Toskana für Arme" - unplugged; Eintritt frei

Sonntag, 14. Juli 2013, 20 Uhr

Literarische Gourmandisen - es liest Eva Rossmann; Eintritt frei

Von 17 bis 22 Uhr können an diesen drei Tagen alle präsentierten Cobenzl-Weine genossen werden. Der Wein wird auch zum Verkauf angeboten, und das zu Sonder-Konditionen. Die Weine sind nämlich zu Ab Hof-Preisen erhältlich!

Weinregion Wien

Rund 700 Hektar Rebfläche zählt die Weinregion Wien. Die Millionenstadt ist weltweit das einzige Anbaugebiet mit wirtschaftlich bedeutendem Weinbau innerhalb der Stadtgrenzen. Jährlich werden von den rund 230 Wiener Winzerinnen und Winzern insgesamt über zwei Millionen Liter Wein gekeltert, rund 80 Prozent davon Weißwein. Das Weingut Cobenzl bewirtschaftet eine Rebfläche von rund 50 Hektar. Die Rieden liegen in Grinzing, am Nussberg und am Bisamberg und zählen zu den Top-Lagen der Stadt. Im Mittelpunkt stehen traditionelle Wiener Rebsorten, allen voran die Ur-Wiener Spezialität, der Wiener Gemischte Satz.

Rückfragen & Kontakt:

Mathilde Urban

Mediensprecherin StRin Ulli Sima

Telefon: 01 4000-81359

Mobil: 0676 8118 81359

E-Mail: mathilde.urban @ wien.gv.at

www.ullisima.at



Ulrike Heller-Macenka

Weingut Cobenzl

19., Am Cobenzl 96

Mobil: 0676 811 869 300

E-Mail: ulrike.heller-macenka @ wien.gv.at