SJ-Moitzi: Auf wie viele "Einzelfälle" will Karl noch warten um persönliche Konsequenzen zu ziehen?

Missstände im Jugendstrafvollzug haben System - SJ fordert Rücktritt Karls und betreute Wohngemeinschaften

Wien (OTS) - "Untragbare Schönfärberei" sieht Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend bei Justizministerin Beatrix Karl: "4 Vergewaltigungen bei aktuell 124 jugendlichen Häftlingen in einem halben Jahr sind keine Einzelfälle, die Argumentationslinie der Ministerin ist eine untragbare Schönfärberei der massiven Missstände im Jugendstrafvollzug. Da wir nun außerdem schwarz auf weiß haben, dass man im Justizministerium von weiteren Vorfällen wusste, während Beatrix Karl öffentlich in zynischer Weise das System schönredete, ist die Justizministerin nicht mehr tragbar!" Die monatelange Untätigkeit Karls bei Personalmangel und zu vollen Gefängnissen seien laut Moitzi "schon schlimm genug", so brauche man nicht auch noch obendrein "tragische Vorfälle kleinreden und sogar versuchen Opfer als Verbrecher zu stigmatisieren".

"Dass die Justizministerin Wochen nach dem Auffliegen des ersten tragischen Falles noch immer versucht diesen Skandal als 'Einzelfall' zu verharmlosen, ist angesichts der bekannt gewordenen weiteren Fälle und der nicht eruierbaren Dunkelziffer blanker und menschenverachtender Zynismus. Die Zeit der Themen verschleppenden Arbeitsgruppen ist vorbei: Karl sollte entweder sofort das jetzige System der U-Haft für Jugendliche durch betreute Wohngemeinschaften neu regeln oder zurücktreten, wenn sie mit ihrer Aufgabe überfordert ist", so Moitzi abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Matthias Punz

SJ-Pressesprecher

Tel.: +43 660/ 461 64 94

office @ sjoe.at

www.sjoe.at