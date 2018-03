Fahrschule Europa - Fahrschüler stehen seit 8. Juli 2013 vor verschlossenen Türen

Fahrschulbewilligung zurückgelegt - Geschädigte bangen um ihr Geld

Wien (OTS) - Am 5.6.2013 legte der Inhaber der Fahrschule Europa in 1030 Wien, Markhofgasse 20/1, Herr Ing. Josef Gabriel die Fahrschulbewilligung zurück. Dem Aus ging ein behördliches Entziehungsverfahren voraus. Fahrschüler, die am 8.Juli den Kurs besuchen wollten, standen vor verschlossenen Türen. Dort befindet sich nur ein Aushang mit der knappen Information, dass die Bewilligung für die Fahrschule zurückgelegt wurde.

"Durch die Schließung werden Fahrschüler aus ihrer Ausbildung gerissen und müssen nun um ihr Geld bangen", sagt Ulrike Wolf, Juristin des VKI.

Gegen einen im Voraus zu zahlenden Pauschalpreis von Euro 599,-- konnten Fahrschüler den B-Schein erwerben. "Zur Zeit ist unklar, ob die Fahrschule die Rückerstattung von im Voraus bezahlten aber nicht mehr konsumierten Kursleistungen und Fahrstunden aber rasch abwickeln wird", so Wolf.

Typischer Weise sind von der Schließung überwiegend junge Leute betroffen, die ihre begonnene Ausbildung nun bei einer anderen Fahrschule fortsetzen müssen, was mit weiteren Kosten verbunden sein wird.

"Der Inhaber der Fahrschule Europa ist jedenfalls zur Rückerstattung geleisteter Vorauszahlungen verpflichtet und haftet für alle Schulden der Fahrschule, die gegenüber den Fahrschülern bestehen", sagt Wolf.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) sammelt nun - im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums - betroffene Fahrschüler, um sie bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche gegen den Inhaber die Fahrschule Europa zu unterstützen.

