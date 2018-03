Platzhirsche, Bezirkskaiser und Immobilienmakler

Innovative Werbeidee schafft neue Räume für die Immobilienvermarktung

Wien (OTS/IMMOBILIEN.NET) - 90 Prozent der Österreicher suchen im Internet nach Immobilien. Vermarktungsstrategien die speziell auf die Online-Welt zugeschnitten werden, sind daher schon seit langem ein Muss für professionelle Makler. Dabei ist die Unterstützung und das Angebot an Vermarktungsmöglichkeiten durch Immobilienplattformen ein wichtiger Bestandteil im Marketingmix. Aber auch hier gilt es, immer die Nase vorn zu haben um sich gegen die größer werdende Konkurrenz durchsetzen zu können.IMMOBILIEN.NET bietet nun Maklern die Möglichkeit, zum "Platzhirsch" eines ganzen Bezirks zu werden. In der Trefferliste der Wohnraumsuchenden auf www.immobilien.net scheint im ausgewählten Bezirk exklusiv ein Werbebanner in Inseratenform des Immobilienvermittlers auf. Damit können die Immobilienvermarkter sich in den Regionen, in denen sie am meisten tätig sind, stark gegenüber den Mitbewerbern positionieren. "Der Platzhirsch ist eine kreative, neue Werbeform in Österreich, die speziell für Immobilienvermarkter entwickelt wurde. Er bietet dem Makler die Möglichkeit, sich in seinem Heimatbezirk sowohl für die Immobiliensuche als auch den Immobilienverkauf als DER professionelle Ansprechpartner zu positionieren", erklärt Veronika Geyer, COO von IMMOBILIEN.NET das Konzept der neuentwickelten Werbeidee.

Pro Bezirk kann es nur einen "Platzhirschen" geben

Besonders profitieren die Makler bei dieser Lösung von der zielgerichteten Werbung in der Region. Ohne Streuverluste außerhalb des gewünschten Bezirks werden die Immobiliensuchenden auf den Immobilienvermittler aufmerksam gemacht. Wichtiges Detail: Pro Bezirk kann es nur einen "Platzhirschen" geben, der einen Monat lang exklusiv im gewählten Bezirk angezeigt wird. Die Positionierung des "Platzhirsch"-Banners wurde von IMMOBILIEN.NET auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse festgelegt. Denn, verschiedenste Blickverlaufsstudien zeigen, dass die obersten 4 - 5 Plätze einer Ergebnisliste, die höchste Aufmerksamkeit der Suchenden erhält. So kann einerseits die Bekanntheit des Unternehmens gesteigert werden, andererseits ist es eine Möglichkeit für Immobilienvermarkter neue Objekte zu generieren.

Der "Platzhirsch" ist bereits jetzt ein großer Erfolg. In vielen Bezirken gab es nach dem Launch Anfang Juli innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl an Überbuchungen. "Gerade die Exklusivität des Angebots macht den Platzhirschen so interessant für die Makler. Die Möglichkeit sich als einziger Topvermittler dem Kunden zu präsentieren ist ein großer Anreiz diese Werbeform zu wählen", ist Veronika Geyer von der Nachhaltigkeit des "Platzhirschen" überzeugt.

Über IMMOBILIEN.NET

IMMOBILIEN.NET ist Österreichs größte Immobilienplattform und seit der Gründung 1994 Marktführer. Über 1.000 aktive Kunden (Makler, Bauträger und sonstige professionelle Immobilienanbieter) sind auf www.immobilien.net aktuell vertreten. Das Onlineportal verzeichnet monatlich mehr als 725.000 Besuche von insgesamt über 360.000 Immobiliensuchenden.

Rückfragen & Kontakt:

IMMOBILIEN.NET

Pressesprecher

Mag. Andreas Besenböck

Tel.: 01/586 58 28 - 212

Mobil: 0699/1500 1506

ba @ immobilien.net

www.immobilien.net