Internationale Insolvenzprognose 2013/2014:

2013 werden die Insolvenzen in der Eurozone um 21% steigen, bevor diese 2014 wieder moderat zurückgehen.

Österreichs Wirtschaft hat sich abgeschwächt und kann sich von den Problemen in wichtigen Exportmärkten nicht abkoppeln.

Unternehmenskrisen sind die unmittelbaren Folgen der europäischen Wirtschaftskrise. Zu diesem Befund kommen PRISMA Kreditversicherung und Euler Hermes in ihrer aktuellen Insolvenzprognose 2013/2014. Der Rückgang der weltweiten Unternehmenspleiten in den Jahren 2010-2011 erwies sich als kurzlebig. Schon 2012 (+1%) waren sie wieder da.

"Wir beobachten derzeit zwei widersprüchliche Trends. In ganz Amerika und Asien sinken die Insolvenzen um je 5%, während wir in Europa einen unerwartet massiven Anstieg von 16% verzeichnen", erläutert Ludwig Mertes, Vorstand der PRISMA Kreditversicherung, das aktuelle Geschehen. "Ich gehe davon aus, dass sich die Insolvenzdynamik noch weiter verstärken kann. Für die Eurozone erwarten wir bis Jahresende derzeit ein Plus von 21%, für 2014 immer noch eine Steigerung von 7%", global gesehen rechnen wir mit 8% für 2013 und mit 2 % für 2014."

Derzeit bestätigt sich die sehr enge Korrelation von Konjunkturzyklus und Insolvenz-entwicklung. "Grundsätzlich ist ein BIP-Wachstum in einer Volkswirtschaft von 2-3 % erforderlich, um einen Insolvenzanstieg zu verhindern. Ein Rückgang des BIP-Wachstums um 1 Prozentpunkt kann einen Insolvenzanstieg um bis zu 10 % bedeuten," so Ludwig Mertes. "Besonders schwierig sind die Aussichten im Einzelhandel, Möbelhandel, in der Unterhaltungselektronik, der Autoindustrie und im Bereich Commodities. Die ohnedies immer schwierige Lage in der Bauwirtschaft hat mit dem Alpine-Debakel jedenfalls in Österreich einen neuen Negativrekord eingeläutet," erklärt Mertes.

Die wichtigsten Länderentwicklungen im Überblick:

Italien: Seit sechs Jahren nehmen die Konkursfälle zu

Für Italien war 2012 ein schwieriges Jahr, in dem das Land in die Rezession zurück-schlitterte. Die private Nachfrage gab neuerlich nach, die Investitionsausgaben folgten und auch die Exporte gingen deutlich zurück. Vor diesem Hintergrund stiegen die Insolvenzen 2012 bereits im fünften Jahr in Folge. 2013 rechnet PRISMA erneut mit einem Anstieg von 7%.

Österreich: Wieder mehr Konkurse

Die österreichische Wirtschaft hat sich markant abgeschwächt. Dem privaten Konsum fehlt es an Kraft, obwohl er sich angesichts des drastischen Exporteinbruchs, vor allem in Südeuropa, und nachlassender Investitionen noch als relativ robust erweist. Insgesamt kam es 2012 zu einem spürbaren Anstieg der Konkursfälle (+2,9%). Dieser Anstieg könnte anhalten, weil die Konjunktur nach dem schwierigen ersten Quartal 2013 einfach nicht in Schwung kommen will. Das BIP wird heuer voraussichtlich nur wenig zulegen (+0,4%), bevor es 2014 hoffentlich wieder anspringt (+1,4%). Dazu muss sich allerdings die Auslandsnachfrage schrittweise erholen.

Internationale Insolvenzprognose bis 2014

2012 2013 2014 2012/2013 2013/2014 Westeuropa Spanien 7.799 10.900 12.500 39,8% 14,7% Belgien 10.587 11.800 12.000 11,5% 1,7% Schweden 7.471 8.220 8.470 10,0% 3,0% Griechenland 1.400 1.540 1.590 10,0% 3,2% Portugal 6.727 7.300 7.400 8,5% 1,4% Niederlande 8.616 9.220 9.110 7,0% -1,2% Italien 12.442 13.300 13.300 6,9% 0,0% Österreich 6.041 6.280 6.300 4,0% 0,3% Finnland 3.471 3.570 3.500 2,9% -2,0% Dänemark 5.456 5.600 5.450 2,6% -2,7% Frankreich 60.958 62.200 61.500 2,0% -1,1% Deutschland 28.297 28.700 28.100 1,4% -2,1% Luxemburg 1.053 1.050 1.000 -0,3% -4,8% Norwegen 3.814 3.710 3.480 -2,7% -6,2% Irland 1.684 1.630 1.500 -3,2% -8,0% Großbritannien 29.940 27.700 26.000 -7,5% -6,1% Schweiz 4.513 4.420 4.250 -2,1% -3,8% Mittel-/Osteuropa Tschechien 3.764 4.140 4.550 10,0% 9,9% Polen 941 1.035 1.055 10,0% 1,9% Slowakei 1.050 1.100 1.140 4,8% 3,6% Ungarn 22.389 23.300 22.300 4,1% -4,3% Russland 14.072 14.400 14.000 2,3% -2,8% Übersee China 2.626 2.730 2.800 4,0% 2,6% Japan 12.124 11.800 12.100 -2,7% 2,5% Kanada 3.236 3.110 3.050 -3,9% -1,9% USA 40.075 37.410 35.290 -6,7% -5,7% Quelle: Prognose Euler Hermes Stand: 6/2013

Deutschland: Auf den Anstieg folgt der Abstieg

Für 2013 wird ein moderates BIP-Wachstum von +0,7%, für 2014 ein Wachstum von +1,9% prognostiziert. Angesichts des derzeitigen Abschwungs wird mit einer Steigerung der Insolvenzfälle um +1% für 2013 gerechnet, gefolgt von einem leichten Rückgang um -2% für 2014 auf 28.100 Fälle. Besonders kritisch werden die Entwicklungen im Textilgewerbe, dem Maschinenbau und der Druckereiindustrie gesehen.

Schweiz: Rückkehr vom Gipfel

Das Schweizer BIP gab 2012 nur geringfügig nach und die robuste private Nachfrage kompensierte das langsamere Export- und Investitionswachstum. Bestimmend wirkten hier die großen Exportunternehmen - Metallurgie, Mechanik, Chemie, Pharma, Textilien, Uhrenindustrie und landwirtschaftliche Nahrungsmittel. Sie bilden den Kern des wirtschaftlichen Gefüges in der Schweiz und kommen mit dem teuren Schweizer Franken gut zurecht. Das Umfeld dürfte auch bis 2014 günstig bleiben. Der Rückgang der Konkurse, der sich auch im ersten Quartal 2013 fortsetzte, wird voraussichtlich anhalten (-2% in 2013 und

-4% in 2014).

Tschechien: Keine Erholung vor 2015

Die tschechische Wirtschaft kippte 2012 in die Rezession zurück. Die robusten Exporte - ein Drittel davon geht nach Deutschland -reichten nicht aus, um den Rückgang der Inlandsnachfrage wettzumachen. Vor allem die Haushalte litten unter den Sparmaßnahmen und niedrigen Löhnen. Die operativen Gewinne begannen einzubrechen und zogen die Gewinnmargen der Unternehmen mit sich. In dieser ungünstigen Konstellation und zusätzlich verstärkt durch die strengere Anwendung der Konkursvorschriften, erreichten die Unternehmensinsolvenzen 2012 ein neues Rekordhoch (3.764 Fälle). Die für 2013 prognostizierte wirtschaftliche Erholung wird wohl schrittweise und bescheiden ausfallen und die Konkursdynamik nur geringfügig dämpfen.

Polen: Die höchsten Konkurszahlen seit 8 Jahren

Das Wirtschaftswachstum Polens hat sich 2012 markant abgeschwächt. Gründe hierfür sind die nachlassende Auslandsnachfrage der wichtigsten Handelspartner und der Einbruch der Inlandsnachfrage. Letzterer war hauptsächlich auf das Ende der Investitionen für die Fußballweltmeisterschaft Euro 2012, aber auch auf die Verschlechterung des privaten Konsums zurückzuführen. Makroökonomisch betrachtet scheinen die Unternehmen die notwendigen Anpassungsmaßnahmen getroffen zu haben. Mikroökonomisch betrachtet schlittern vor allem "große" Unternehmen in die Pleite. So verzeichnete man 2012 insgesamt 941 Konkurse, ein Rekordwert nach einem bereits vier Jahre lang anhaltenden Anstieg. Die schlechten BIP-Prognosen für 2013 werden sich bei den Insolvenzen mit +10% niederschlagen. Gelingt die prognostizierte wirtschaftliche Trendumkehr 2014, so fallen auch die Pleitezahlen 2014 moderater (+2%) aus.

Slowakei: 4 Jahre zunehmende Insolvenzen

Nicht alle wirtschaftlichen Akteure konnten von der Rückkehr zu Wachstum und Betriebsgewinnen profitieren. Trotz des Rückgangs der Restrukturierungsverfahren stieg die Zahl der Konkurse. Hohe Arbeitslosigkeit und damit sinkende Kaufkraft, sowie der schwächelnde (Automobil)Export, geben wenig Anlass zu kurzfristigem Optimismus.

Ungarn: Immer mehr Insolvenzen

Dass die Wirtschaft nach einem langsamen Aufschwung in die Rezession zurückgeschlittert ist, macht es den Unternehmen nicht leichter. Angesichts schlechter Inlandsdaten und fragiler Exportmärkte erreichten die Konkurse nach einem weiteren Anstieg um 13% in 2012 ein neues All-Time-High.

Russland: Trotz Ölboom steigende Konkurszahlen

Die russische Wirtschaft wuchs auch 2012, wenn auch nur um 3,4% gegenüber 4,3% in 2011. Grund für die Abschwächung waren die Auswirkungen der Krise im wichtigsten Exportmarkt des Landes, der Eurozone. Tatsächlich erwies sich der private Konsum als einzige BIP-Komponente, deren Dynamik ungebrochen erscheint. Die Wirtschaft dürfte sich auch 2013 und 2014 gut halten. In diesem wirtschaftlichen Umfeld, das nach wie vor von der globalen Rohstoffnachfrage abhängig ist, kann 2013 mit einem geringeren Anstieg der Unternehmensinsolvenzen (+2% nach +10% in 2012) gerechnet werden, bevor 2014 möglicherweise ein tatsächlicher Rückgang folgt (-3%).

PRISMA Kreditversicherungs-AG wurde 1989 gegründet. 2012 erzielte PRISMA 69 Mio. Euro Umsatz und ist Marktführer in Österreich. PRISMA ist zu 100% Tochter der OeKB EH Beteiligungs- und Management AG. Die Oesterreichische Kontrollbank AG hält 51% der Managementholding, 49% hält die Euler Hermes Deutschland AG, Hamburg. Die Euler Hermes Gruppe, mit Sitz in Paris, ist Weltmarktführer in der Kreditversicherung und gehört zum Allianz-Konzern.

