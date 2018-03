Turkcell Global Bilgi wird erneut mit erstklassiger Auszeichnung belohnt

Istanbul (ots/PRNewswire) - Turkcell , das in der Türkei führende Unternehmen in den Bereichen Technologie und Kommunikation, bewährte sich im internationalen Vergleich erneut. Das Tochterunternehmen Turkcell Global Bilgi gewann den ersten Preis in der Kategorie "Beste Outsourcing-Partnerschaft" im Rahmen der EMEA-Endrunde in Wien, ausgerichtet von dem in der Callcenterbranche weltweit grössten Unternehmen ContactCenterWorld.com.

Turkcell Global Bilgi wurde somit erneut ausgezeichnet und erzielte den ersten Platz bei ContactCenterWorld.com, einem der weltweit prestigeträchtigsten Unternehmen in der Callcenterbranche. Im Rahmen dieser wichtigen Veranstaltung in der österreichischen Hauptstadt wurde Turkcell Global Biligi aufgrund der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Life :), einem der drei grössten ukrainischen GSM-Unternehmen, mit dem Preis für die "Beste Outsourcing-Partnerschaft" ausgezeichnet. Turkcell Global Bilgi wurde mit diesem Preis ausgezeichnet, da es die Qualität der von Life :) angebotenen Leistungen verbesserte und somit den höchsten Stand an Kundenzufriedenheit der vergangenen vier Jahre erzielte.

Bahadir Pekkan, Chief Executive Officer von Turkcell Global Bilgi sagte: "Seit Gründung unseres Unternehmens haben wir als Repräsentant der Türkei im internationalen Vergleich zahlreiche Preise gewonnen. Wir sind sehr stolz, dass die von uns angebotenen Dienstleistungen, die damit verbundene erstklassige Technologie, unsere Handhabe und 14-jährige Erfahrung in der Branche nicht nur im eigenen Land sondern auch international anerkannt werden. Die Dienstleistungen, die wir Life :), einem der grössten Unternehmen der Ukraine, anbieten, wurden im Rahmen der EMEA-Endrunde von ContactCenterWorld.com mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Bis zu diesem Zeitpunkt war es für uns immer von grösster Wichtigkeit, unser Land auf sämtlichen Plattformen bestmöglich zu repräsentieren und wir sind sehr stolz darauf, das erste und einzige türkische Callcenter zu sein, das erfolgreich auf internationale Investitionen setzt. Wir werden uns auch in Zukunft auf Lösungen mit Mehrwert fokussieren und so mit der gleichen Entschlossenheit für einen ganzheitlichen Erfolg arbeiten."

INFORMATIONEN ZU TURKCELL

Turkcell ist mit 34,9 Millionen Kunden (Stand: 31. März 2013) das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen der Türkei. Turkcell ist ein führendes regionales Unternehmen. Es ist mit ca. 69,2 Millionen Kunden (Stand: 31. März 2013) Marktführer in fünf der neun Länder, in denen es aktiv ist. Das Unternehmen war einer der ersten Betreiber weltweit, die HSPA+ eingeführt haben. Es hat mit der Dual-Carrier-Technologie eine Geschwindigkeit von 43,2 Mbit/s erreicht und arbeitet stetig daran, seinen Kunden in naher Zukunft die neueste Technologie mit bis zu 84 Mbit/s anbieten zu können. Drei Jahre nach der Gründung des Unternehmens wurde Turkcell Global Bilgi zum in der Ukraine "am schnellsten wachsenden Outsourcing-Callcenter". Das Unternehmen investierte im Jahr 2008 das erste Mal in der Ukraine und bot so seine Dienstleistungen Kunden in der Ukraine und in Russland an. Anschliessend baute es sein Netzwerk aus und eröffnete im Jahr 2010 ein Callcenter in Weissrussland . Aktuell bedient Turkcell Global Bilgi Unternehmen in der Ukraine, Weissrussland und Russland und beschäftigt insgesamt 1 000 Mitarbeiter in weltweit fünf verschiedenen Callcentern, davon vier in der Ukraine und eines in Weissrussland. Turkcell Superonline, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Turkcell, ist das einzige Telekommunikationsunternehmen, das türkischen Haushalten Internetverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 000 Mbit/s bietet. Die Bevölkerungsabdeckung des Unternehmens (Stand 28. Februar 2013) beträgt 99,19 % im 2G- und 84,26 % im 3G-Netz. Turkcell meldete zum 31. März 2013 einen Nettoumsatz von 2,7 Mrd. TRY (1,5 Mrd. USD) mit Gesamtaktiva im Wert von 18,9 Mrd. TRY (10,4 Mrd. USD). Das Unternehmen wird seit Juli 2000 an der NYSE und ISE gehandelt und ist das einzige an der NYSE notierte Unternehmen in der Türkei. Erfahren Sie mehr unter http://www.turkcell.com.tr

