SkyBridge Capital und Woori Investment & Securities geben strategische Partnerschaft bekannt

(PRN) - - Investoren aus Asien erhalten Zugang zu von mehreren Beratern unterstützten Hedgefondsprodukten

New York (ots/PRNewswire) - SkyBridge Capital (SkyBridge), eine researchbasierte alternative Investmentgesellschaft mit Sitz in New York, und Woori Investment & Securities (Woori I&S) mit Hauptsitz in Seoul, Südkorea, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, welche den Vertrieb der Hedgefondsprodukte von SkyBridge in Korea und anderen asiatischen Regionen möglich macht. Im Zuge der Partnerschaft hat Woori auch Kapital in einen Dach-Hedgefonds von SkyBridge investiert.

SkyBridge repräsentiert die gesamte Palette der Marktakteure, von großen institutionellen Investoren bis hin zu einzelnen Privatanlegern. Mit Stand vom 30. April 2013 umfassten die Verwaltungs- und Beratungstätigkeiten der Gesellschaft ein Vermögen von insgesamt 7,9 Mrd. US-Dollar. Der Vertrag untermauert SkyBridges Entschlossenheit, den globalen Vertrieb ihres Portfolios von Hedgefondsprodukten auf globaler Ebene auszuweiten. Dazu gehören von mehreren Beratern unterstützte Multistrategie-Dach-Hedgefonds, maßgeschneiderte Portfolios und Beratungsdienste.

"Eine derartige Partnerschaft mit einer der größten Wertpapiergesellschaften Südkoreas unterstreicht das Engagement, mit dem wir unsere alphazentrischen Hedgefondslösungen einer breiten globalen Investorenbasis anbieten. Sie ist ein Beleg für den gesteigerten Appetit nach dieser Sorte von Produkten unter den Anlegern in Asien", sagte Raymond Nolte, Co-Managing Partner und CIO von SkyBridge Capital. "Wir freuen uns sehr darauf, uns mit einem Weltklassepartner wie Woori zusammenzutun und unsere Beziehung im Verlauf der Zeit strategisch auszubauen."

Woori I&S bietet ein breites Spektrum von Finanzdiensten, darunter Vermögensverwaltung, Investment Banking und Prime Brokerage. Mit einem Kundenvermögen von 148,9 Billionen Won betreibt Woori I&S mehr als 117 Filialen in Korea sowie 13 Büros und Zweigstellen im Ausland im Dienste seiner Kunden.

"Die Anleger in dieser Region wollen ihre Portfolios diversifizieren und mehr alternative Anlagemöglichkeiten aufnehmen" erklärte Eun Soo Kim, Leiter der globalen Division von Woori I&S. "Unseres Erachtens wird uns SkyBridge mit seiner überlegten und thematischen Anlagestrategie sowie seinem High-Conviction-Ansatz zur Alpha-Generierung helfen, unseren Kunden eine qualitativ hochwertige Hedgefonds-Investmentmöglichkeit anzubieten."

SkyBridge veranstaltet außerdem eine große jährliche Anlegerkonferenz in den USA und Asien, die SkyBridge Alternatives "SALT" Conference. Zur SALT Asia 2013 werde mehr als 1000 Teilnehmer erwartet, darunter die einflussreichsten Ideenführer, Hedgefondsmanager und Investoren aus aller Welt. Sie findet vom 24. bis 27. September 2013 im Marina Bay Sands in Singapur statt.

Informationen zu SkyBridge Capital

SkyBridge Capital ist eine alternative Investmentgesellschaft, die im Jahr 2005 gegründet wurde und deren Beratungs- und Verwaltungsaktivitäten mit Stand vom 30. April 2013 ein Gesamtvermögen von etwa 7,9 Mrd. US-Dollar umfassten. Mit ihren Investmentmanagementprodukten, Portfolioverwaltungsdiensten und Beratungsangeboten spricht sie alle Arten von Marktteilnehmern an, von großen institutionellen Investoren bis hin zu einzelnen Privatanlegern. SkyBridge bietet Investmentservices für vermischte Dach-Hedgefondsprodukte, maßgeschneiderte Portfolios mit getrennten Konten sowie Hedgefonds-Beratungsdienste. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in New York und unterhält außerdem eine Vertretung in Zürich, in der Schweiz.

Informationen zu Woori Investment & Securities

Woori Investment & Securities ist eine Kerntochtergesellschaft der Woori Financial Group,

einem der

größten Finanzkonzerne Koreas. Das Unternehmen unterstützt seine breit gefächerte Kundenbasis mit Vermögensverwaltungsdiensten, Investment Banking und Prime Brokerage. Woori I&S hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea, und beschäftigt 3000 in seinen Filialen auf der Halbinsel und im Ausland. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.wooriwm.com.

