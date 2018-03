Offizielle Eröffnung der größten Bioethanol-Anlage im Vereinigten Königreich, die die Praj-Technologie verwendet

Pune, Indien (ots/PRNewswire) - - 420 Millionen Liter Bioethanol und 500.000 Tonnen hochwertiges Tierfutter pro Jahr

Vivergo Fuels Ltd eröffnet offiziell die grösste Bioethanol-Anlage im Vereinigten Königreich, die auf der Grundlage der Technologie und der Konzeption von Praj funktioniert. Praj ist ein weltweit tätiger Anbieter für Verfahrenstechnik und -lösungen im Bereich Bioethanol, das Alkohol- und Brauereiwesen, Wasser und Abwasser sowie Prozessanlagen.

Diese neue gebaute Bioraffinerie, die Futterweizen aus dem Vereinigten Königreich verarbeitet, ist sehr energieeffizient und verringert mit der integrierten Destillation, Dehydrierung und Eindampfung den Energieverbrauch deutlich. Die Anlage wird gemäss den EU-Nachhaltigkeitskriterien zur Einsparung von Treibhausgasemissionen betrieben.

Vivergo Fuels ist ein Joint Venture von AB Sugar, BP und DuPont. Die Anlage ist in der Lage, ein Drittel der derzeitigen Nachfrage nach Bioethanol im Vereinigten Königreich für Benzin bereitzustellen und wird der einzige Komplettanbieter des Vereinigten Königreichs für Tierfutter sein. Vivergo Fuels hat die ISCC-Zertifizierung (International Sustainability and Carbon Certification) erhalten, die bestätigt, dass die Bioethanol-Anlage und ihr Betrieb in vollem Umfang mit der EU-Richtlinie über erneuerbare Energie übereinstimmen.

Praj gewährte die Lizenz für die Technologie, die Grundlagenkonstruktion sowie für bestimmte Ausrüstungsgegenstände für den Block für Kernprozesse, zu denen Verflüssigung, Gärung, Destillation, mehrstufige Eindampfung und Molekularsieb-Dehydrierung gehören. Die Anlage ist dafür konzipiert, 1,1 Millionen Tonnen Futterweizen zu verarbeiten, aus denen 420 Millionen Liter Bioethanol und 500.000 Tonnen proteinreiches Futtermittel pro Jahr produziert werden.

Die CE-zertifizierten, einbaufertigen Geräte wurden in der Praj-Produktionsanlage in der Sonderwirtschaftszone im indischen Kandla konzipiert, hergestellt, zusammengebaut und getestet. Dies ermöglichte eine schnelle und einfache Montage vor Ort. Die grossformatige Ausrüstung mit einem Durchmesser von 4,6 m und einer Höhe von 37,75 m wurde in einem Stück geliefert.

"Praj ist stolz darauf, am 'grössten Bioethanol-Projekt' im Vereinigten Königreich für Vivergo Fuels beteiligt zu sein. Praj verfügt über eine fast 30-jährge Erfahrung und hat eine effiziente Energieanlage mit minimalem Energieverbrauch entwickelt, was zu Einsparungen von 30 % bis 40 % bei Wasser und Dampf führt. Es handelt sich um die 2. Bioethanol-Anlage im Vereinigten Königreich auf der Grundlage der Praj-Technologie," erklärte Pramod Chaudhari, Vorstandsvorsitzender von Praj Industries Limited.

Dave Richards, Geschäftsführer von Vivergo Fuels, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Anlage offiziell eröffnet wurde und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft als eines der grössten Bioethanol-Unternehmen in Europa. Wir danken Praj für die Unterstützung bei der Durchführung des Projekts."

