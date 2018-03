Stronach/Lugar zu ÖVP: Frank Stronach weiß, wie man Arbeitsplätze schafft

ÖVP hat als Wirtschaftspartei längst versagt

Wien (OTS) - "Nachdem die ÖVP in den vergangenen Jahren in der Bundesregierung nichts zustande gebracht hat, erklärt Spindelegger jetzt vor der Nationalratswahl den Menschen, wie er neue Jobs schaffen will - das glaubt der ihm niemand mehr. Die ÖVP hat als Wirtschaftspartei längst versagt und fühlt sich nur mehr dem System und nicht den Menschen verpflichtet", so Team Stronach Klubobmann Robert Lugar zu den heutigen Ankündigungen des ÖVP-Parteiobmanns.

"Wenn jemand weiß, wie man neue Jobs schafft, dann ist das Frank Stronach. Er hat nichts angekündigt, sondern ist hingegangen und hat 120.000 Arbeitsplätze geschaffen. Im Gegensatz zu Spindelegger weiß Frank Stronach eben, wie man die Wirtschaft ankurbelt für Arbeitsplätze sorgt", betont Lugar.

