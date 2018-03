5-fache ASP-Weltmeisterin Stephanie Gilmore wechselt zum ROXY Surf Team

Huntington Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - ROXY, eine Tochtergesellschaft von Quiksilver, Inc. , gibt bekannt, dass die fünfmalige Surf-Weltmeisterin der Association of Surfing Professionals (ASP), Stephanie Gilmore, zum ROXY Surf Team wechselt. ROXY, die weltweit erste und führende aktive Board-Lifestyle-Marke für Frauen und Mädchen, leistet seit geraumer Zeit wegweisende Pionierarbeit im Bereich des Action-Sports der Damen. Als bahnbrechende Weltklasse-Athletin, der es als bisher einzigen Surferin gelang, in ihrem Rookie-Jahr den Weltmeistertitel zu gewinnen, passt Stephanie Gilmore hervorragend zur Marke ROXY.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130708/LA43356-a)



(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130708/LA43356-b)



Stephanie Gilmore (25) ist im australischen New South Wales geboren und aufgewachsen. Sie gewann den ASP-Weltmeistertitel in den Jahren 2007, 2008, 2009, 2010 und 2012. Überdies gewann sie in den Jahren 2008, 2009 und 2010 insgesamt drei Mal die Hawaiian Triple Crown. Im Jahr 2011 erhielt sie zudem den prestigeträchtigen ESPY Award als weibliche Action-Sport-Persönlichkeit des Jahres und wurde im Jahr 2010 als "Laureus World Action Sportsperson of the Year" ausgezeichnet.

Für Stephanie Gilmore ist ihr Wechsel zum ROXY-Team eine völlig natürliche Entwicklung. Seit geraumer Zeit bewundert sie ROXYs Stellung als führendes Unternehmen und Wegbereiter im Bereich des Surfsports der Damen. Stephanie Gilmore erklärte zu dieser Meldung:

"ROXY ist der Inbegriff meines Images und Lifestyles, sowohl während als auch außerhalb des Wettkampfs. Ich bin sehr aufgeregt, mich zu einer derart bedeutenden Zeit für den Surfsport der Damen mit einer solchen Kultmarke zusammenzutun."

Das gesamte ROXY Surf Team ist über Stephanie Gilmores Teamwechsel sehr erfreut. Bob McKnight, der Vorstandsvorsitzende von Quiksilver, Inc., erklärte: "ROXY ist mehr als begeistert, Stephanie Gilmore im Surf Team zu begrüßen. ROXY hat bereits mehr Weltmeisterschaften und weltweite Titel errungen, als jede andere Frauenmarke der Branche. Daher ist es ganz natürlich, dass sie ein Teil des besten Frauenteams der Welt wird."

Informationen zu ROXY

ROXY, eine Marke von Quiksilver, Inc. (ZQK), ist das führende Lifestyle-Unternehmen für aktive Frauen. Als Hersteller von Sportbekleidung, technischer Fitness-, Wintersport- und Surfkleidung sowie von entsprechendem Zubehör, Fußbekleidung und Accessoires lässt sich das Unternehmen von der Board-Riding-Kultur inspirieren. ROXY steht für Frauen und Mädchen, die große Träume haben - auf und neben dem Board. ROXY glaubt an natürliche Schönheit und an einen aufgeweckten, mutigen und selbstbewussten Lebensstil, der Spaß macht. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, sich zur inspirierendsten Mode-und Performance-Marke zu entwickeln - auf und neben dem Board.

