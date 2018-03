WIPARK: Monika Unterholzner wird zweite Geschäftsführerin

Hafen-Prokuristin wechselt mit September 2013 in den Wiener Stadtwerke-Konzern

Wien (OTS) - Die Prokuristin des Hafen Wien, Monika Unterholzner, wechselt mit September diesen Jahres in die Geschäftsführung der WIPARK. Die 46-Jährige wird neben Werner Böhm zweite Geschäftsführerin des zum Wiener Stadtwerke-Konzern gehörenden Garagierungsunternehmens und wird dort alle kaufmännischen Aufgaben wahrnehmen. Gabriele Domschitz, Vorstandsdirektorin für den Mobilitätscluster der Wiener Stadtwerke, zeigte sich in einer ersten Reaktion am Dienstag hoch erfreut über die Kür Unterholzners: "Die WIPARK expandiert und spielte ein wichtige Rolle in der Entwicklung innovativer Mobilitätsprojekte. Mit Monika Unterholzner konnten wir eine echte Logistik-Spezialistin für diesen Wachstumsbereich gewinnen."

Domschitz betonte, dass mit der zweiten Geschäftsführerin in der WIPARK nun ein durchgängiges Vier-Augen-Prinzip in allen Konzernbereichen gewährleistet sei. Der Frauenanteil in den Geschäftsführungen der Konzernbereiche der Wiener Stadtwerke werde weiter erhöht. Die Wiener Stadtwerke sind sich ihrer Verantwortung in der Versorgung der Wiener Bevölkerung mit Infrastrukturdienstleistungen bewusst, "und diese Verantwortung leben wir auch Tag für Tag".

Monika Unterholzner absolvierte das Studium der Handelswissenschaften an der WU Wien, ist verheiratet und zweifache Mutter. Vor ihrer Tätigkeit beim Hafen Wien war sie 15 Jahre lang in der Wirtschaftsagentur Wien (vormals WWFF) beschäftigt.

Die WIPARK Garagen GmbH zählt zu den führenden Garagenbetreibern in Österreich. Die 60 Garagen der WIPARK sind sicher, sauber und hell. Die über 18.000 qualitativ hochwertigen Stellplätze machen Platz frei für Grünraum, Spielplätze, Fußgängerzonen und revitalisierte historische Plätze.

