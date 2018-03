NR-Wahl: BZÖ-Bucher präsentiert Kärntner Landesliste und Wahlkreisspitzenkandidaten

Klagenfurt (OTS) - Der Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl und Bündnisobmann des Kärntner BZÖ, NAbg. Josef Bucher, hat heute gemeinsam mit NAbg. Sigisbert Dolinschek in einer Pressekonferenz die Wahlkreisspitzenkandidaten und die Reihung auf der Landesliste präsentiert. Diese wurde in der gestrigen Landesparteivorstandssitzung einstimmig abgesegnet. Als Wahlziel peilt Bucher einen zweistelligen Prozentsatz in Kärnten an. "Die Kärntner wollen eine Kärntner Partei im Nationalrat".

LANDESLISTE - die sechs erstgereihten Kandidaten sind:

1. Josef Bucher, 1965, Nationalratsabgeordneter, Wahlkreis 2D -Kärnten Ost

2. Stefan Petzner, 1981, Nationalratsabgeordneter, Wahlkreis 2A -Klagenfurt

3. Sigisbert Dolinschek, 1954, Nationalratsabgeordneter, Wahlkreis 2A - Klagenfurt

4. Sabine Kohlweiss, 1974, Angestellte, Wahlkreis 2B - Villach

5. Ing. Manfred Jäger, 1958, Consulter, Wahlkreis 2D - Kärnten Ost 6. Veronika Ogris, 1959, Angestellte, Wahlkreis 2D - Kärnten Ost

SPITZENKANDIDATEN WAHLKREISE:

Wahlkreis 2A - Klagenfurt

Sigisbert Dolinschek, 1954, Nationalratsabgeordneter

Wahlkreis 2B - Villach

Ing. Ferdinand Truppe, 1945, Regierungsrat

Wahlkreis 2C - Kärnten West

Gerhard Treffner, 1966, Landwirt

Wahlkreis 2D - Kärnten Ost

Josef Bucher, 1965, Nationalratsabgeordneter

Josef Bucher attackierte im Zuge der Pressekonferenz auch die Kenia-Koalition: "Nach 100 Tagen Kenia-Koalition zeigt sich leider, dass Rot, Grün und Schwarz keinen politischen Wegweiser haben, außer dass man die Vergangenheit bewältigt." Man solle die Situation ernst nehmen, es brauche einen Masterplan. Bucher: "Wir brauchen dringend Offensivmaßnahmen für das Land. Daher arbeiten auch die BZÖ-Landtagsabgeordneten konstruktiv auf Landesebene mit."

