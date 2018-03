Familienklassiker in den Sommerwochen auf Bibel TV / Attraktives Spielfilmpaket für die Ferienzeit

Hamburg (ots) - Familiensommer im Fernsehen: Bibel TV strahlt an sieben Wochenenden im Juli und August beliebte Spielfilme aus. Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender sagt dazu: "Wir arbeiten ständig an der Erweiterung unseres Programmangebots. So freuen wir uns jetzt, ein schönes Paket für die Ferienzeit zusammenstellen zu können, einer Zeit, die ganz besonders der Familie gilt. Unsere Familienklassiker vereinen alles, was Jung und Alt gleichermaßen bewegt: Liebe, Schuld und Versöhnung ebenso wie Abenteuer, Spannung und jede Menge Humor."

Zu sehen gibt es Hightlights wie "Der kleine Lord", "Das Geheimnis vom Wildenwald" und "Die Trapp-Familie". Auch bei den Sendezeiten wurde an die unterschiedlichen Bedürfnisse von Familien gedacht. Meist stehen zwei Ausstrahlungstermine zur Auswahl: Samstagabend um 20.15 Uhr und Sonntagnachmittag um 15.00 Uhr.

Los geht's am Samstag, 20. Juli, mit dem amerikanischen Spielfilm "Leben auf dem Mississippi". Der Film handelt von dem jungen Sam, dessen großer und einziger Wunsch es ist, Lotse auf einem großen Raddampfer zu werden. Sein Traum geht in Erfüllung, als der erfahrene Lotse Mr. Bixby ihn unter Vertrag nimmt. Schnell erkennt Sam jedoch, dass sein Traumberuf viel gefährlicher ist, als er es sich vorgestellt hat. "Leben auf dem Mississippi" ist eine nostalgische Verfilmung der gleichnamigen autobiografischen Erzählung von Mark Twain.

Spannend auch "Spuren im Schnee": Der 13-jährige Lucien wird mitschuldig am Absturz des kleinen Dani, der daraufhin gehbehindert ist. Seine Kameraden meiden Lucien fortan, er zieht sich zurück. Von einem alten Holzschnitzer erfährt Lucien von einer Möglichkeit, wie Dani wieder gesund werden könnte. Lucien setzt sein Leben aufs Spiel, um Dani zu helfen!

In "Das Geheimnis vom Wildenwald" lernen die Kinder Ruth und Philipp den vernachlässigten Terry kennen. Ihr neuer Freund zeigt den beiden spannende Geheimnisse im Wildenwald. Doch dann geschieht ein tragisches Unglück...

"Der kleine Lord" und "Der kleine Lord - Retter in der Not" sind ebenfalls Klassiker. Der menschenverachtende Brauereibesitzer Carl Schneibel (Mario Adorf) holt seinen kleinen Enkel Christian zu sich, der eine strenge Erziehung genießen soll. Der charmante Junge krempelt das Leben des mürrischen Alten gewaltig um!

Bereits in den 50er-Jahren entstanden "Die Trapp-Familie" und "Die Trapp-Familie in Amerika". Die Saga beruht auf einer wahren Begebenheit und zählt zu den erfolgreichsten Heimatfilmen jener Zeit.

Sendetermine: Leben auf dem Mississippi Samstag, 20.07., 20:15 Uhr Sonntag, 21.07., 15:00 Uhr Der Schatz Samstag, 27.07., 15:00 Uhr Spuren im Schnee Samstag, 03.08., 15:00 Uhr Das Geheimnis vom Wildenwald Samstag, 10.08., 20:15 Uhr Sonntag, 11.08., 15:00 Uhr Der kleine Lord Freitag, 16.08., 20:15 Uhr Samstag, 17.08., 15:00 Uhr Der kleine Lord - Retter in der Not Samstag, 17.08., 20:15 Uhr Sonntag, 18.08., 15:00 Uhr Die Trapp-Familie Samstag, 24.08., 20:15 Uhr Sonntag, 25.08., 15:00 Uhr Die Trapp-Familie in Amerika Samstag, 31.08., 20:15 Uhr Sonntag, 01.09., 15:00 Uhr

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich in mehreren Regionen über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

Rückfragen & Kontakt:

Erling Eichholz

Bibel TV Stiftung gGmbH

Wandalenweg 26

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-470

Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18

Email: presse @ bibeltv.de