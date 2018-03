Eton Institute gratuliert der ersten Gewinnerin zu einem traumhaften Wochenende für 2 Personen in Prag

Wien (OTS) - Das internationale Sprach- und Weiterbildungsinstitut Eton Institute ermöglicht es mit tollen Angeboten auch diesen Sommer, seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Das internationale Institut bietet nicht nur die Möglichkeit eine neue Sprache zu lernen, hier kann man heuer auch in neue Städte und Kulturen eintauchen. Denn alle, die bis zum 31. August 2013 einen Sprachkurs bei Eton Institute buchen, haben die Chance einen ultimativen Wochenendtrip in eine beliebte Großstadt zu gewinnen.

Fatma Calisir-Furian, die derzeit einen Englischkurs im Eton Institute belegt, gewann bei der ersten Verlosung am 8. Juli 2013 zwei Nächte in einem 4-Sterne-Hotel samt Anreise und Frühstück. Sie kann sich diesen Sommer auf die nostalgische Prager Altstadt mit ihren goldenen Dächern und auf das unverwechselbare Nachtleben dieser besonders trendigen Stadt freuen. Als Highlight gibt es für die Gewinnerin auch noch ein kulturelles Programm, welches Ihr und Ihrer Begleitung die Geschichte und Flair der Stadt näher bringt.

"Mit ein bisschen Glück können Sie für ein Wochenende in einem der bekannten Thermalbäder Budapests die Seele baumeln lassen und sich den Bauch mit deftigen Leckereien der ungarischen Küche vollschlagen. Oder Sie besuchen unser geheimes neuntes Bundesland und genießen die Sonne im berühmten Englischen Garten bevor Sie sich Weißwürste und Brezeln zu einem kräftigen Weizenbier in einem der beliebten Münchner Biergärten gönnen. Unsere Sommeraktion läuft noch bis zum 31. August und es wird noch 2 weitere glückliche Gewinner geben", bekundet Ines Danzinger, Marketing Executive des Eton Institutes.

Da sich die Sommerzeit besonders gut eignet um eine neue Sprache zu lernen, wirbt das Sprachinstitut dieses Jahr auch wieder mit unschlagbar günstigen Intensivkursen und weiteren speziellen Sommerangeboten.

Die nächste Ziehung der Kampagne findet am 5. August statt und wird zeigen, wer der glückliche Gewinner der nächsten Reise ist und ein einzigartiges Wochenende in Budapest verbringen wird.

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

Rückfragen & Kontakt:

Ines Danzinger

Marketing Executive

Tiefer Graben 9, Mezzanin

+43 43 1 8907997

ines.danzinger @ eton.at