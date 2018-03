Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Dem Verein "Green Planet, Verein zur Förderung des Umweltbewusstseins" wurde für das Projekt "Global 2000 Tomorrow-Festival" eine nicht rückzahlbare Beihilfe in der Höhe von 100.000 Euro gewährt.

Die "AGAN ArbeitGeber & ArbeitNehmer, Gesellschaft zur Förderung der NÖ Wirtschaft" erhält aus Mitteln des Arbeitnehmerförderungsfonds einen Zuschuss für die Arbeitsstiftung Fa. Alpine, der nach Maßgabe des Bedarfs bis zu 3.010.000 Euro betragen darf.

Die Dachverbände Sportunion Niederösterreich, Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ) Landesverband Niederösterreich sowie Allgemeiner Sportverband Österreichs (ASVÖ) Landesverband Niederösterreich erhalten für das Jahr 2013 Subventionen in der Gesamthöhe von 366.300 Euro.

Das Projekt "Netzerweiterung der Biomasse-Nahwärmeanlage in Melk" wird mit einen Investitionszuschuss aus Landesmitteln in der Höhe von 108.006 Euro unterstützt.

Weiters wurde beschlossen, für das Projekt "Biomasse Nahwärmeanlage in Hollabrunn" einen Investitionszuschuss aus Landesmitteln in der Höhe von 182.185 Euro zu bewilligen.

