TV-MEDIA exklusiv: Neue Schalko-Serie mit Gert Voss

Burgtheater-Star mit Hauptrolle in "Braunschlag"-Nachfolger

Wien (OTS) - Wie TV-MEDIA in seiner am Mittwoch erscheinenden Ausgabe berichtet, nimmt das Nachfolgeprojekt von Regisseur David Schalkos TV-Hit "Braunschlag" nun konkrete Formen an.

In der Gesellschafts-Satire "Altes Geld", die 2014 gedreht werden soll, übernimmt Burgtheater-Schauspieler Gert Voss die Hauptrolle. Der 71-Jährige spielt einen Milliardär, der auf der Suche nach einer Spenderleber ist. Seine Familie wünscht sich jedoch nichts mehr als sein baldiges Ableben.

