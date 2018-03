oe24-Netzwerk im Juni mit neuen Rekorden in ÖWA: Mehr als 3,7 Millionen Unique Clients und 13 Millionen Visits

Dachangebot von ÖSTERREICH erreicht im Juni in der ÖWA Basic die besten Werte seit seiner Gründung

Wien (OTS) - Die heute veröffentlichte ÖWA Basic (Juni 2013) weist dem oe24-Netzwerk neue Rekord-Werte aus: Mit 3.725.511 Unique Clients knackt das Online-Dachangebot der Tageszeitung ÖSTERREICH in der ÖWA Basic erstmals die 3,7-Millionen-Grenze. Das ist der beste Wert in der Geschichte des oe24-Netzwerks. Gegenüber dem Juni des Vorjahres konnte das oe24-Netzwerk bei den Unique Clients um 21 Prozent zulegen - das ist ein Plus von 649.209 Unique Clients innerhalb eines Jahres. Das oe24-Netzwerk bleibt damit bei den Unique Clients hinter dem ORF weiter das größte Medien-Dachangebot.

Einen neuen Rekordwert erreicht das oe24-Netzwerk auch bei den Visits: Hier überspringt das oe24-Netzwerk mit 13.166.103 erstmals in der Geschichte die 13-Millionen-Marke. Bei den Visits konnte das oe24-Netzwerk damit gegenüber dem Juni des Vorjahres um 22 % zulegen. Das ist ein Plus von mehr als 2,3 Millionen Visits. Auch bei den Page Impressions kommt das oe24-Netzwerk im Juni mit 115.244.441 auf seinen besten Wert aller Zeiten (+22 Prozent gegenüber dem Vorjahr).

"Wir haben im Juni unsere bisherigen Rekordwerte aus dem Mai noch einmal deutlich übertroffen. Ich freue mich besonders, dass wir zum ersten Mal in unserer Geschichte die wichtigen Marken von 3,7 Millionen Unique Clients und 13 Millionen Visits überspringen konnten. Die Zahlen zeigen, dass wir im oe24-Netzwerk auf die richtigen redaktionellen Schwerpunkte setzen. Mit dem Launch unseres neuen Video-Portals oe24.tv setzen wir unsere Offensive auch im Sommer fort. Alleine in der ersten Woche konnten wir mit unserer neuen Internet-Show "Society TV" mehr als 100.000 Abrufe erzielen. Diese Woche starten wir mit "Wetter TV" und "Astro TV" zwei weitere Formate", erklärt oe24-Geschäftsführer und Chefredakteur Niki Fellner.

Rückfragen & Kontakt:

oe24 GmbH, Geschäftsführung

Tel.: (01) 588 11 / 6710

mail: m.schwarzhapl @ oe24.at