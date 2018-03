ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von den Semifinalspielen bei der Fußball-U20-WM in der Türkei

Am 10. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 10. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der beiden Semifinalspiele Frankreich - Ghana (16.50 Uhr) und Irak - Uruguay (19.50 Uhr) bei der Fußball-U20-Weltmeisterschaft Türkei 2013 sowie die Höhepunkte vom Vienna City Marathon 2011 um 14.15 Uhr, vom MotoGP-Rennen in den Niederlanden um 19.00 Uhr und vom Tanz-Grand-Slam Standard in Cambrils um 22.15 Uhr.

Bei der U20-Weltmeisterschaft in der Türkei treffen in den beiden Semifinalspielen Frankreich und Ghana (16.50 Uhr) sowie Irak und Uruguay (19.50 Uhr) aufeinander. Im Viertelfinale setzte sich Frankreich gegen Usbekistan klar mit 4:0 durch. Erst in der Verlängerung schaffte Ghana mit 4:3 gegen Chile den Einzug ins Semifinale. Im Elfmeterschießen bezwang der Irak Südkorea mit 5:4. Uruguay warf Spanien ebenfalls knapp mit 1:0 nach Verlängerung aus dem Bewerb. Kommentator ist Bernhard Stöhr.

Valentino Rossi hat die Iveco TT Assen gewonnen und sich damit seinen 80. Sieg in der Königsklasse und seinen ersten Sieg seit dem Grand Prix von Malaysia 2010 gesichert. Der neunfache Weltmeister teilte das Podium mit Marc Márquez und Pole-Setter Cal Crutchlow. Jorge Lorenzo fuhr trotz eines gebrochenen Schlüsselbeins auf den fünften Platz.

Wie erwartet siegte beim Grand Slam in den Standardtänzen in Cambrils das dänische Paar Emanuel Valeri / Tania Kehlet. Die Favoriten tanzten sich vor Simone Segatori und Annette Sudol aus Deutschland sowie Sergej Konovaltsev und Olga Konovaltseva aus Russland an die Spitze. Top auch Platz 13 für die Österreicher Vasily Kirin und Ekaternia Prozorova.

