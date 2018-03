JTI Austria: Ralf-Wolfgang Lothert folgt Walter Sattlberger als Head of Corporate Affairs & Communication

Wien (OTS) - Ralf-Wolfgang Lothert (48) verstärkt seit Juni 2013 als neuer Head of Corporate Affairs & Communication das Management-Team von JTI Austria. Er verantwortet in seiner neuen Funktion die gesamte Kommunikation und Interessensvertretung des Unternehmens.

Ralf-Wolfgang Lothert löst in seiner neuen Funktion Walter Sattlberger ab, der sich nach langjähriger Tätigkeit für JTI Austria beruflich neu orientieren möchte und das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

"Als traditionsreicher Hersteller von Tabakprodukten tragen wir eine große Verantwortung und stehen in einem Spannungsverhältnis zwischen Volkswirtschaft, Gesellschafts- und Gesundheitspolitik", so Ralf-Wolfgang Lothert zu seiner neuen Funktion. "In dieser Verantwortung braucht es einen offenen und sachlichen Dialog mit der Öffentlichkeit, sowie Stakeholdern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung."

JTI Austria unterstützt Initiativen der Gesetzgebung in Richtung Jugendschutz und Prävention, doch dabei gilt es Augenmaß und Interessensausgleich zu wahren. Immer neue Restriktionen, Verbote und Gesetze bedeuten weitreichende Eingriffe in einen legalen Industriezweig, schränken Prinzipien der freien Marktwirtschaft ein und führen zu einer schleichenden Entmündigung der Bevölkerung. "Schon jetzt sind große Teile der Tabakwirtschaft gesetzlich reglementiert und mehr als 75 Prozent des Verkaufspreises einer Packung Zigaretten fließt in Form von Steuern und Abgaben in die Staatskassen. Gesundheitsschutz, Trafiken-Nahversorgung, Schmuggel und legale Einfuhr, Tabaksteuer und Preispolitik sind gesellschaftspolitische Herausforderungen - ein zielführender Mittelweg ist schwierig zu finden und kann nur im fairen Zusammenspiel mit der Industrie gelingen. Mein Ziel ist es, diesen Dialog zu verstärken und ein seriöser Verhandlungspartner zu sein", so Ralf-Wolfgang Lothert abschließend.

Ralf-Wolfgang Lothert - beruflicher Werdegang

Ralf-Wolfgang Lothert studierte Rechtswissenschaften an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg/Breisgau. Nach dem zweiten Staatsexamen und der Zulassung als Rechtsanwalt startete er seine berufliche Laufbahn 1994 in der Treuhandanstalt Berlin und war als Jurist zuerst in der Koch, Neff & Oetinger Verlagsauslieferung, dann für Daimler Chrysler Rail Systems tätig. Im Jahr 2000 folgte der Sprung in die Tabakbranche - als Leiter der Rechtsabteilung von Philip Morris für Deutschland und Österreich. 2005 wechselte Lothert konzernintern als Assistant General Counsel der Rechtsabteilung EU nach Lausanne und 2007 ins Management Board von Philip Morris nach München. Nach einer Tätigkeit im Beirat der Concilius AG zog es Lothert nun wieder zurück in die Tabakwirtschaft.

Über JTI

JTI ist ein Unternehmen der Japan Tobacco Group of Companies (JT), einem führenden internationalen Hersteller von Tabakprodukten. Es vertreibt weltbekannte Marken wie Winston, Mevius (Mild Seven) und Camel. Weitere internationale Marken sind unter anderem Benson & Hedges, Silk Cut, Sobranie, Glamour und LD. JTI mit Sitz in Genf, Schweiz, und einem Nettoumsatz von USD 11,8 Milliarden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012 beschäftigt mehr als 25.000 Mitarbeiter und ist in 120 Ländern tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jti.com.

Rückfragen & Kontakt:

Iris Perz

Corporate Communications Manager

Koppstraße 116, A-1160 Wien, Österreich

Telefon: +43 (0)1 313 42 1927

E-Mail: iris.perz @ jti.com