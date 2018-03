Ausgezeichnet: Österreichisches Umweltzeichen für "Baumit Divina Mineral"

Klagenfurt/Wien (OTS) - Baumit wurde vom Lebensministerium für "Baumit Divina Mineral" - eine hoch diffusionsoffene Mineralfarbe für den Innenbereich mit guter Deckkraft und schimmelhemmender Eigenschaft - mit dem "Österreichischen Umweltzeichen" für höchste Qualitätsstandards, umweltfreundliches und nachhaltiges Wirtschaften ausgezeichnet.

"Wir verbringen 90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen. Die Qualität der Raumluft spielt daher eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Baumit Divina Produkte bestehen überwiegend aus Rohstoffen aus dem Naturkreislauf und bringen mehr Lebensqualität in die eigenen vier Wände. Es freut mich daher ganz besonders, dass wir mit unserer Innovation Baumit Divina Mineral einen Beitrag zu gesundem Wohnen leisten können und dafür mit dem Österreichischen Umweltzeichen belohnt wurden", so Dr. Hubert Mattersdorfer, Geschäftsführer der w&p Baustoffe GmbH, der im Marmorsaal des Lebensministeriums von Umweltminister Niki Berlakovich das Österreichische Umweltzeichen überreicht bekam.

Ein Gütesiegel für hohe ökologische Standards, Qualität und Produktsicherheit

Immer mehr Menschen ist es wichtig, durch ihr persönliches Konsumverhalten einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Das Österreichische Umweltzeichen dient dabei als wichtige Orientierung, indem es umweltfreundliche Produktalternativen aufzeigt. Umweltzeichen-Produkte für den Innenbereich garantieren zudem keine oder nur geringfügige Schadstoffbelastung und sind damit ein wichtiger Beitrag für gesundes Wohnen und Arbeiten.

Über die Baumit w&p Baustoffe GmbH

Die w&p Baustoffe GmbH ist ein erfolgreiches Unternehmen der österreichischen Baustoffindustrie mit Sitz in Klagenfurt. Als Teil der zu 100 % im Familienbesitz stehenden Wietersdorfer Gruppe produziert und vertreibt die w&p Baustoffe GmbH - Fassaden, Putze, Estriche, Vollwärmeschutz, Bau- und Fliesenkleber sowie Farben für den Hochbau, vom privaten Einfamilienhaus bis zum Industriebau.

