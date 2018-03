Donaustadt: Kabarett "CSI Klassenzimmer" im Donaupark

Wien (OTS) - Auch in der Ferienzeit ist das Schulwesen für den diplomierten Pädagogen und passionierten Kabarettisten Markus Hauptmann ein Thema: Am Freitag, 12. Juli, ab 19.30 Uhr, geht der heitere Pauker in seinem Programm "CSI Klassenzimmer" der Lage der Lehrerschaft auf den Grund und löst obendrein einen Kriminalfall. Volksschullehrer Hauptmanns pointierte Aussagen reichen von der Ausstattung mancher Unterrichtsstätten bis zu den Verhaltensweisen von Kindern und Eltern. Im Laufe dieses mörderisch amüsanten "Bildungskrimis" nehmen Markus Hauptmann und sein Musikus Georg Huber auch den Wodka in der Schulmilch-Packung unter die Lupe. Schauplatz der instruktiven Kabarett-Gala ist die "Bühne Donaupark" (22., Arbeiterstrandbadstraße 122, nächst Irissee und Kaffeehausberg). Der Zutritt ist frei. Auskünfte: Kulturverein Donaustadt, Telefon 0699/81 36 82 92.

Samstag: "Wicked Wildcats", Sonntag: "Echt wienerisch"

Fortgesetzt wird das vergnügliche Unterhaltungsprogramm auf der "Bühne Donaupark" am Samstag, 13. Juli, um 16.00 Uhr mit einer "Kinder-Show" mitsamt einer farbenfrohen Schmink-Aktion für die Kleinen. Um 19.30 Uhr ist das Western-Sextett "Wicked Wildcats" an der Reihe. Die fidelen Country-Musikanten singen über Damen wie "Big Fat Mama" und "Lady Madonna", fühlen sich "Free As A Bird" und laden die Zuhörer bei "Jim's Rodeo Polka" zu einem flotten Tänzchen ein. "Kitty Lynx" (alias "Bad Cat") und "Sweet Tigercat Jane" sind die feschen Stars der Truppe, die schon zwei CDs ("Captured", "The Cats Are Back In Town") produziert hat. Am Sonntag, 14. Juli, beginnt auf der "Bühne Donaupark" um 17.00 Uhr ein gemütlicher Musik-Nachmittag mit dem Titel "Echt wienerisch". Der weitgereiste Vortragskünstler H.P.Ö. (auch: "Heider Poldi Österreich"), der Instrumentalist Herbert Schöndorfer sowie das Duo Sobotka tragen Wienerlieder vor und der "Schmäh" hat Hochsaison. Immerzu ist der Eintritt gratis. Noch bis Sonntag, 18. August, gastieren im Donaupark famose Musiker (Big Band, Griechen-Kapelle, Rock-Band, etc.), Humoristen und andere Entertainer. Informationen per E-Mail: office @ kv22.at und sobotka22 @ aon.at.

