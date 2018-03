Die Gefahr im Garten: Wie Gartenpflanzen für Kleinkinder zur tödlichen Falle werden können!

Berlin (ots) - Auch wenn SeiSmart.de sich normal eher mit allgemeinen bzw. kuriosen Fragen und Antworten beschäftigt, wollen wir uns heute aufgrund eines Vorfalls im persönlichen Umfeld mit einem wichtigen Thema beschäftigen:

Die Gefahr im Garten: Wie Pflanzen für Kleinkinder zur tödlichen Falle werden können!

http://ots.de/pPQu6

Aufgrund der Wichtigkeit dieses Themas und der persönlichen Erfahrung erlauben wir hiermit - AUSDRÜCKLICH - den Artikel 1:1 zu kopieren, Bilder oder auch nur Teile des Artikels zu verwenden.

Wir sind hier ausnahmsweise von unserem normalen SeiSmart-Konzept abgewichen und haben passend zu jeder Pflanze ein Bild raus gesucht.

Wichtig! Aus rechtlichen gründen (Creative Commons Lizenz) unbedingt die Urheberrechtshinweise für die genutzten Bilder mit angeben. Über einen Link / eine Erwähnung unseres Original würden wir uns natürlich freuen ist allerdings keine Pflicht.

Pflanze: Goldregen, Creative Commons, BY © Weisserstier Pflanze: Roter Fingerhut, Creative Commons, BY © Avanova Pflanze: Riesen-Bärenklau, Creative Commons, BY © Free Photo Fun Pflanze: Herbstzeitlose, Creative Commons, BY © Blumenbiene Pflanze: Rosskastanie, Creative Commons, BY © Schaefer_rudolf Pflanze: Schneebeere, Creative Commons, BY © Schaefer_rudolf Pflanze: Tollkirsche, Creative Commons, BY © Petuniad

Da die normale Vorstellung von SeiSmart und unseren aktuellen Zahlen hier nicht wirklich rein passt verzichten wir an dieser Stelle ausnahmsweise drauf.

Rückfragen & Kontakt:

http://www.seismart.de

Tel.: +43 (0)676 4487764

Mail: presse @ seismart.de