AOL führt Datacert Passport für weltweite Rechtsgeschäfte ein

(PRN) - - Entscheidung wird von der Notwendigkeit der Rechtsabteilung getrieben, Visibilität herzustellen und Ausgaben vorhersagen zu können

London (ots/PRNewswire) - Datacert, Inc.,

der weltweit führende

Anbieter von Softwarelösungen für den Bereich Leitung Unternehmensrecht, gab heute bekannt, AOL Inc. habe Passport®, seine patentierte Technologieplattform gewählt, um die Rechtsabteilung des Unternehmens bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu unterstützen. AOL, der Anbieter und Vorreiter bei Web-Inhalten wird diese Plattform weltweit einführen, beginnend in Nordamerika und danach schrittweise auf internationaler Ebene.

Die Umstellung auf Passport ist ein Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, da Datacert bereits seit neun Jahren Lösungen für das Management der Rechtsausgaben von AOL bereitstellt. Die Entscheidung auf Passport umzustellen wurde von AOLs strategischer Zielsetzung gesteuert, Visibilität in die Tätigkeit und Ausgaben der Rechtsabteilung zu bringen und gleichzeitig die Vorhersagbarkeit der Ausgaben von juristischen Dienstleistungen zu ermöglichen. Zur Erreichung dieser Ziele benötigte AOL eine flexible Technologiebasis, die eine ganze Reihe der von AOL heute benötigten rechtlichen Lösungen unterstützt, darunter Werkzeuge für das Management von konsolidierten Angelegenheiten und Kosten sowie von Zusammenarbeit.

"Wir haben Passport gewählt, da wir der Meinung sind, dass es am besten zu AOL passt und es uns die Möglichkeit bietet, unsere strategischen und betrieblichen Ziele zu erreichen", sagt Jeff Novak, stellvertretender Leiter der Rechtsabteilung von AOL. "Datacert ist schon seit vielen Jahren ein Partner des Vertrauens von AOL und wir glauben, dass die Passport Lösung für das Management von Angelegenheiten und Ausgaben größere Visibilität in unser Portfolio bringt, sodass wir Angelegenheiten und Ausgaben strategischer steuern können. Die Verfügbarkeit eines systematischen Ansatzes, der uns die nahtlose Zusammenarbeit mit externen Unternehmen erlaubt, war ebenfalls ein wichtiger Punkt bei unseren Überlegungen."

Der Umfang der erstmaligen Einführung erlaubt es AOL, die Vorteile einer Reihe der auf Passport aufbauenden Lösungen zu nutzen. Dazu zählen das Passport Matter Management und Spend Management, das Designer Toolkit, für die unternehmensinterne Konfiguration und Entwicklung des Systems, das Collaboration Module [

0913], für die verbesserte Einbindung von externen Rechtsberatern, und das Advanced Reporting Paket, für einen besseren Überblick über die Rechtsausgaben.

Weitere Informationen erhalten Sie von Datacert unter der Telefonnummer +1 800-780-3681 oder per E-Mail unter nasales @ datacert.com (Anfragen aus Nordamerika) bzw. emeasales @ datacert.com (internationale Anfragen).

Über Datacert, Inc.

Datacert ist ein weltweiter Technologieinnovator und der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen für den Bereich Leitung Unternehmensrecht, die es Rechts-, Compliance- und Risikoabteilungen von Unternehmen und Schadensorganisationen ermöglichen, effizienter zu arbeiten, betrieblich erforderliche Veränderungen und das weltweite Personal zu unterstützen und mit externen Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Das Produktangebot von Datacert schließt die Technologieplattform Passport®, Lösungen zur Verwaltung von Rechtsangelegenheiten, zur Risikominderung und zur Kontrolle der Ausgaben für Rechts- und Schadensangelegenheiten sowie innovative Business Intelligence-Angebote für Organisation ein, die modernste Entscheidungsunterstützung in Rechtsfragen benötigen. Fortune 500 Unternehmen, Fortune Global 500 Unternehmen, 100 Prozent der AmLaw 200 Unternehmen sowie Tausende Anbieter von juristischen Diensten in der gesamten Welt verwenden Lösungen von Datacert. Die Firmenzentrale von Datacert befindet sich in Houston, Texas, und das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, dem EMEA- und dem APAC-Raum. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen Geschäftsbeziehungen zu Anwaltskanzleien, Zulieferern und Agenten in über 140 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.datacert.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter http://twitter.com/Datacert für aktuelle Meldungen in Echtzeit.

Über AOL AOL Inc. ist ein Markenunternehmen, das laufend in die Innovation und das Wachstum von Marken und Erlebnissen investiert, welche die Welt informieren, unterhalten und verbinden. AOL besitzt eine umfassende Sammlung der weltbesten Premium-Marken und entwickelt Originalinhalte, die das Publikum auf lokaler und weltweiter Ebene anziehen. Mithilfe effektiver und spannender Lösungen für Digitalwerbung unterstützen wir Marketingfachleute beim Aufbau von Verbindungen zu diesem Publikum.

Medienkontakt:

Debra Marino Datacert, Inc. +1-832-369-6171 pr @ datacert.com

