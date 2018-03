CD-adapco übernimmt Red Cedar Technology Incorporated

New York (ots/PRNewswire) - Der Executive Vice-President von CD-adpaco, Bill Clark, gab heute die Übernahme von Red Cedar Technology Incorporated bekannt. CD-adapco ist der weltweit größte, unabhängige CAE-Anbieter in privater Hand mit einem Schwerpunkt auf dem CFD-Bereich. Red Cedar ist der Entwickler der Heeds-Software für multidisziplinäre Design-Optimierung. Dank der Übernahme wird die eindrucksvolle Reihe an CAD-Simulationsanwendungen von CD-adapco, zur der STAR-CCM+, STAR-CD, das Battery Design Studio und SPEED gehören, um HEEDS® MDO erweitert. Die Übernahme festigt das Engagement von CD-adapco für die Bereitstellung von Simulationsanwendungen, mit denen sich gesamte Engineering-Systeme simulieren lassen.

Red Cedar Technology wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft von CD-adapco weiter betrieben werden. Bob Ryan bleibt Präsident, und der Executive Vice President von CD-adapco, Bill Clark, wird die Rolle des CEO übernehmen. Unter der Leitung des neuen Eigentümers CD-adapco wird Red Cedar weiterhin HEEDS® als allgemeine Optimierungsanwendung zur Prozess- und Designautomatisierung entwickeln, die mit einer CAD- oder CAE-Software kombiniert werden kann.

"Ich glaube nicht, dass jemand, der unsere Tätigkeiten näher mitverfolgt hat, von dieser Übernahme überrascht sein wird", so der Executive Vice President von CD-adapco, Bill Clark. "In den letzten fünf Jahren haben wir das Paradigma für die CAE-Lizenzierung mit der klaren Absicht neu definiert, unseren Kunden multidisziplinäre Studien für den Designprozess anbieten zu können, welche reale Physikanwendungen aufgreifen, dank denen das potenzielle Produkt während seiner Lebensdauer beeinflusst werden kann. Bislang fehlte dafür die Schlüsselkomponente, nämlich eine Premium-Anwendung zur Automatisierung und Optimierung der Prozesse. Die Übernahme von Red Cedar Technology durch CD-adapco bietet unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Simulationsmodelle durch die Optimierung möglicher Varianten aus dem gesamten Designbereich zu verbessern."

"Diese Übernahme ist die natürliche Folge der strategischen Zusammenarbeit, die wir vor einem Jahr etabliert haben, um den Kunden von CD-adapco bei der Integration ihrer CFD-Software in andere CAD-und CAE-Softwaresysteme behilflich zu sein, dank der sie dann eine multidisziplinäre Design-Optimierung durchführen können", erklärte der Präsident von Red Cedar, Bob Ryan. "Von Beginn war uns klar, dass Red Cedar Technology und CD-adapco dieselbe Vision verfolgen und dass wir gemeinsam mehr erreichen können als getrennt."

Informationen zu CD-adapco

CD-adapco (http://www.cd-adapco.com) ist der weltweit größte, unabhängige CAE-Anbieter mit einem Schwerpunkt auf dem CFD-Bereich. Unsere Hauptprodukte sind die in der Technologie führenden Simulationspakete STAR-CCM+ und STAR-CD. Der Umfang unserer Aktivitäten reicht allerdings weit über die reine CFD-Softwareentwicklung hinaus und umfasst eine große Bandbreite an CAE-Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Strömungsdynamik, Wärmeübertragung und Bautechnik. CD-adapco, ein privat geführtes Unternehmen, erwirtschaftete in den vergangenen fünf Jahren in Folge ein organisches Umsatzwachstum von 17 %. CD-adapco beschäftigt über 750 talentierte Mitarbeiter, die weltweit in 30 Niederlassungen tätig sind.

Informationen zu Red Cedar

Red Cedar Technology (http://www.redcedartech.com/) unterstützt Unternehmen dabei, schneller zu besseren Designs zu finden. Unsere Software zur Optimierung und unsere Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden bei der Erstellung innovativer Lösungen sowie bei der schnelleren Produktentwicklung und der Risikenreduzierung und erfüllen oder übertreffen die Erwartungen der Kunden. Produktteams weltweit nutzen unser Fachwissen, um neben anderen bahnbrechenden Anwendungen sicherere Autos zu entwerfen, lebensrettende biomedizinische Geräten zu entwickeln und innovative Strukturen für Flugreisen und die Raumfahrt zu kreieren. Red Cedar Technology hat seinen Hauptsitz in East Lansing im US-Bundesstaat Michigan.

