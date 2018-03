Neue Herzschrittmacher-Familie von Boston Scientific Anpassung der Stimulatuionsfrequenz über Atmung

Paris (ots/PRNewswire) - Boston Scientific Corporation steht vor der Einführung einer neuen Familie von Herzschrittmachern in Europa. Diese Herzschrittmacher überwachen die Atmung und passen darüber die Stimulationsfrequenz dem Bedarf entsprechend an. Sie bieten darüber hinaus eine Diagnostik mit Informationen über den kardiologischen Status des Patienten. Die neue Gerätefamilie besteht aus dem INLIVEN(TM)-Schrittmacher zur kardialen Resynchronisationstherapie (CRT-P), der eine Synchronisation der Herzkammern erwirkt, und den Herzschrittmachersystemen VITALIO(TM) und FORMIO(TM). Ärzte erhalten damit ein grosses Arsenal zur Behandlung von Herzinsuffizienz und den Folgeerscheinungen.

Herzschrittmacher dienen der Behandlung von Bradykardien, einer Erkrankung, bei der das Herz zu langsam schlägt, wodurch dem Körper nicht genug Sauerstoff zugeführt wird. CRT-P-Systeme werden zur Behandlung von Herzinsuffizienz eingesetzt.

"Die neue Gerätefamilie ermöglicht Ärzten einen einzigartigen Einblick in den Rhythmusstatus des Patienten, indem kardio-respiratorische Vorgänge im Sinne einer besseren Abdeckung aller Begleiterkrankungen überwacht werden können," so Jean-Benoît Le Polain de Waroux, Professor an den Cliniques Universitaires Saint-Luc in Brüssel, Belgien, und Leiter der Zulassungsstudien der Geräte. "Mit dieser Technologie ist es möglich, die Schrittmacherstimulationsfrequenz, zum Beispiel bei beschleunigter Atmung nach sportlicher Betätigung, an die metabolischen Anforderungen eines Patienten anzupassen."

Jedes der Geräte arbeitet mit der RightRate(TM)-Technologie von Boston Scientific, die die Schrittmacherstimulationsfrequenz an Atmungsänderungen anpasst. Bei allen drei Geräten kommt AP Scan(TM) zum Einsatz, eine Technologie, mit der Patienten mit schwerer Schlafapnoe identifiziert werden können, eine der häufigsten Begleiterkrankungen bei Herzschrittmacherpatienten. Alle Systeme dieser Familie sind mit Funktechnik (RF) ausgestattet, wodurch die Effizienz bei Implantation und den periodischen Kontrolluntersuchungen erhöht wird. Mit der RF-Technologie können Patienten über ein Überwachungsgerät von zuhause aus wichtige Daten zum Gesundheitszustand automatisch und drahtlos an ihre Ärzte zu übermitteln.

FORMIO enthält darüber hinaus eine komplette Ausstattung zur Überwachung, Aufzeichnung und Prognostizierung physiologischer Marker aus dem Bereich der Herzinsuffizienz. Dies qualifiziert das Gerät besonders zur Diagnose von Patienten mit erhöhtem Herzrisiko. Darunter fallen Patienten mit AV Überleitungs-Block, ein Zustand, bei dem die Zeit zwischen den Kontraktionen der Herzkammern verzögert ist. Mit AP-Scan, dem Atemfrequenztrend, der Diagnose der Herzfrequenz-Variabilität und der Möglichkeit einer Fernüberwachung durch das Latitude(TM)-NXT-System unterstützt FORMIO Ärzte bei der Früherkennung von Veränderungen, sodass frühzeitige Entscheidungen gefördert werden, die wiederum die Verbesserung der klinischen Resultate fördern. Alle neuen Geräte sind MRT-tauglich, d.h. Patienten ist es möglich, sich einer Ganzkörper MRT-Untersuchung zu unterziehen.

"Wir sind heute in der Lage, den kompletten Bereich der Behandlung von Bradykardie und Herzinsuffizienz abzudecken", so Michael Onuscheck, Senior Vice President und Leiter der EMEA-Division von Boston Scientific. "Unsere neue Gerätefamilie liefert Ärzten Diagnose- und Behandlungsinstrumente, die sich an den physiologischen Parametern wie der Atmung orientieren."

INLIVEN, VITALIO und FORMIO besitzen die CE-Kennzeichnung. VITALIO und FORMIO sind in den USA zum Einsatz zugelassen.

