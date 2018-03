Zu den familienpolitischen Plänen der SPD:

Berlin (ots) - Nun hat also auch die SPD ihre Herdprämie: Familien, in der beide Elternteile in Teilzeit-Jobs arbeiten, sollen einen staatlichen Zuschuss bekommen, der zumindest einen Teil der Lohneinbußen ersetzt. Und die Sozialdemokraten sprechen stolz von Wahlfreiheit für Familien. Ist das nun die Christdemokratisierung der SPD? Zumindest den Freiheitsbegriff will man nun doch nicht mehr einfach den Unionsparteien überlassen und auch nicht das Geldverteilen an Familien.

