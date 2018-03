Genetischer Eilservice von GenScript hilft Novavax bei der beschleunigten Entwicklung seines H7N9-Impfstoffs innerhalb von 28 Tagen

Piscataway, New Jersey (ots/PRNewswire) - GenScript, der weltweit größte Anbieter synthetischer Gene, half dem führenden Biopharma-Unternehmen Novavax, Inc. bei der Entwicklung eines Impfstoffkandidaten gegen das Vogelgrippevirus A/H7N9. Dabei gelang es ihm, innerhalb von nur sechs Werktagen drei Konstrukte mit Genen synthetisch herzustellen, welche wichtige Vakzinproteine codieren. Am 10. Mai 2013 meldete Novavax, dass es seinen Impfstoffkandidaten innerhalb von nur 28 Tagen entwickelt und in präklinische Studien befördert hat, weniger als sechs Wochen nachdem die ersten H7N9-Infektionen am 1. April bekannt wurden.

Die Herstellung der Konstrukte, die Novavax in seinem H7N9-Impfstoffkandidaten einsetzte, stützte sich auf den Rush Gene Service von GenScript. Dabei handelt es sich um einen gentechnischen Eildienst, der synthetische Gensequenzen innerhalb von nur vier Tagen erstellen kann. Darüber hinaus bietet GenScript eine kostenlose Optimierung der Gensequenzen, was bei der Herstellung von Impfstoffen und proteinbasierten Biologika vorteilhaft ist. Mit herkömmlichen Labormethoden benötigen Forscher in der Regel zwei Wochen oder länger, um Konstrukte, wie sie in der Herstellung des H7N9-Impfstoffs zum Einsatz kamen, zusammenzusetzen. Wie die schnelle Entwicklung des Impfstoffkandidaten von Novavax unter Beweis stellte, kann die Kombination von Genoptimierung, Schnellsynthese und spezieller Klonierung, welche die Komplettserviceplattform von GenScript anbietet, die Zusammensetzungszeit deutlich reduzieren und die Forschung und Entwicklung beschleunigen.

"Unsere Zielsetzung ist, Menschenleben zu retten, indem wir den Wissenschaftlern helfen, ihre Forschungstätigkeiten zu beschleunigen. In diesem Fall sind unsere Rush Gene Services ein perfektes Beispiel für das Engagement, mit dem wir unserer Mission nachgehen", sagte GenScript-CEO Frank Zhang, Ph.D. "Die Fortschritte, die Novavax in so kurzer Zeit mit seinem H7N9-Impfstoffkandidaten erzielte, sind der Grund für unsere Entschlossenheit, tagtäglich qualitativ hochwertige Dienste zu leisten."

GenScript

Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen GenScript ist ein führendes biologisches Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich auf passgenaue Dienstleistungen für die biologische Forschung spezialisiert, darunter Gen- und Peptidsynthese, Proteinexpression, Antikörperherstellung sowie Arzneimittelforschung und -entwicklung. GenScript hat seinen Firmensitz in Piscataway im US-Bundesstaat New Jersey und besitzt Tochtergesellschaften in Europa, Japan und China. Das Unternehmen beschäftigt über 1300 Mitarbeiter, die gewissenhaft daran arbeiten, in 86 Ländern weltweit verschiedene Produkte und Dienstleistungen für die biologische Forschung anzubieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.genscript.com.

Novavax

Novavax, Inc. ist ein auf die klinische Entwicklungsphase spezialisiertes Biopharma-Unternehmen, das Impfstoffe für ein breites Spektrum von Infektionskrankheiten in aller Welt schafft. Mithilfe seiner innovativen rekombinanten Nanopartikeltechnologie und effizienten Produktionsansätze stellt Novavax Impfstoffkandidaten zur Bekämpfung von Krankheiten her, um Nationen eine bessere Vorbereitung und Reaktion auf schnell um sich greifende Infektionen zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.novavax.com.

