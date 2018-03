Vorarlberger Lehrlinge zählen weltweit zur Spitze

Gold und Silber bei der Berufs-WM - LH Wallner: "Resultate Bestätigung für die hervorragende Lehrlingsarbeit"

Bregenz (OTS/VLK) - Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrätin Bernadette Mennel gratulieren den überaus erfolgreichen Vorarlberger Teilnehmern an den jüngsten World-Skills in Leipzig: "Vorarlbergs Lehrlinge sind nicht nur bundesweit führend, sondern gehören auch weltweit zur absoluten Spitze." Die Jugendlichen errangen je ein Mal Gold und Silber, zwei "Medallion for Excellence" und mehrere Topplatzierungen.

Die erbrachten Leistungen erfordern hohe Motivation und Konzentration und viel Selbstdisziplin. Die exzellenten Resultate sind auch für Landeshauptmann Wallner eine schöne Bestätigung für die hervorragende Lehrlingsarbeit, die in den Schulen und in den Lehrbetrieben geleistet wird. "Großen Anteil an den Top-Leistungen haben die Lehrpersonen und Lehrlingsbeauftragten, die sich mit hohem Engagement einbringen", zollt Wallner dem großartigen Einsatz Respekt und Anerkennung.

Derzeit bilden über 2.300 Betriebe mehr als 8.000 Lehrlinge aus. Oberste Maxime des Landes wird es auch in Zukunft sein, die vorhandenden Rahmenbedingungen nicht nur zu erhalten sondern bestmöglich weiterzuentwickeln. Die Lehrlingsausbildung ist ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit des Landes", betont Landesrätin Mennel.

Erfolgsgarant Duale Ausbildung

Erfolgsgarant für eine hochwertige Lehrausbildung im Land ist das in Vorarlberg ausgezeichnet funktionierende duale Modell. Schule und Lehrbetrieb, Theorie und Praxis sind darin eng verzahnt. Aus dem Zusammenspiel erwachsen jene hohen Qualitätsstandards, für die Vorarlberg im In- und Ausland bekannt ist, erklärt Landesrätin Mennel. Erfreulich sei, so die Landesrätin, dass die Jugendlichen die Chancen, die mit einer Lehre verbunden sind, erkennen und auch engagiert nützen würden. Für Mennel sind Lehrlingswettbewerbe ebenfalls eine gute Möglichkeit, einen gesunden Ehrgeiz zu entwickeln, positiven Druck aufzubauen und den Leistungsgedanken zu fördern: "Damit lernen die jungen Leute frühzeitig, sich am umkämpften Arbeitsmarkt gegen Konkurrenz zu behaupten und erfolgreich zu sein".

Ergebnisse der World Skills 2013 in Leipzig

Kevin Micheli (Koch): Gold

Martin Mittelberger (Maurer): Silber

David Obrist (Maschinenmechaniker): 5. Platz

Martin Bachmayer (Drucktechniker): 5. Platz

Manuel Feurstein (Zerspanungstechniker): 5. Platz ("Medallion for Excellence")

Patrick Woltsche (Anlagenelektriker): 6. Platz ("Medallion for Excellence")

Lukas Hämmerle (Konstruktionstechniker): 20. Platz

