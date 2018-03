Testsieg für billiger-mietwagen.de beim größten Test deutscher Mietwagen-Portale

Köln (ots) - In dem laut eigenen Angaben größten Test deutscher Mietwagen-Portale führte die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) in Kooperation mit dem TV-Sender N24 unter 14 Anbietern 630 Einzelrecherchen durch. billiger-mietwagen.de erreichte mit "Gut" (85,0 %, Note 2,0) die Spitzenbewertung.

Zu den Testkategorien gehörte unter anderen "Transparenz / Benutzerfreundlichkeit", in der billiger-mietwagen.de mit 95,5 % und der Note 1,3 mit Abstand die beste Platzierung erreichte. Auch in den Kategorien "Komfort" und "Internetauftritt" erzielte das Portal Bestnoten. Das Fazit der Tester: "Wer bei der Mietwagenbuchung Wert auf ein transparentes Portal mit hohem Komfort und Einfachheit bei der Reservierung legt, der findet beim Gesamttestsieger billiger-mietwagen.de den besten Anbieter." Unter den geprüften Anbietern befanden sich neben billiger-mietwagen.de auch Check24, Mietwagen-Auskunft, Auto Europe und Mietwagen.com. Der schlechteste Testkandidat wurde mit "ungenügend" (30,5 %, Note 5,6) bewertet.

Christian Mahnke, Gründer und CEO von billiger-mietwagen.de, freut sich über die differenzierten Testkategorien: "Der Test zeigt, dass unsere Unternehmensphilosophie den Kundenwünschen entspricht. Nicht nur günstige Preise sind wichtig, sondern auch gute Vergleichbarkeit der Angebote und einfache Bedienung der Website."

Die detaillierten Testergebnisse hat die DtGV unter www.dtgv.de veröffentlicht.

Über billiger-mietwagen.de:

www.billiger-mietwagen.de ist der größte Mietwagen-Preisvergleich in Deutschland. Nutzer sparen bis zu 50 Prozent und profitieren von der transparenten Darstellung der Angebote: Versicherungen und Zusatzleistungen sind auf einen Blick vergleichbar. Kunden können sich von Reisefachleuten über eine kostenlose Infoline beraten lassen. Bis 24 Stunden vor Anmietung ist die Stornierung des Mietwagens kostenfrei. 2013 kürte "FOCUS-MONEY" das Internetportal zum 4. Mal in Folge zum "besten Mietwagenvermittler". "Guter Rat" lobte die Hinweise von billiger-mietwagen.de zu Angebotsdetails und Zusatzgebühren als "mustergültig" und erklärte die Seite zum "Testsieger". TÜV SÜD zeichnete das Unternehmen 2013 zum 9. Mal in Folge mit dem "s@fer-shopping"-Zertifikat für sehr hohe Qualität und Sicherheit aus. Über 140.000 Mietwagen-Kunden bewerten billiger-mietwagen.de durchschnittlich mit 4,5 von 5 Sternen.

