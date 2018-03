Bottleparty

Sommerfest der Immo-Insider

Tech Gate Vienna (OTS) - Dr. Ingrid Fitzek, Geschäftsführerin von Tech Gate Vienna, lud am Donnerstag, den 4. Juli zur zweiten Bottleparty in die Sky Stage des Tech Gate Vienna. Mit einem Augenzwinkern wurde guter alter Traditionen gedacht und die Immo-Insider brachten unter dem Motto Bring your own bottle! eine gekühlte Flasche Ihrer Wahl und gute Laune zu einem Sommerfest der besonderen Art über den Dächern Wiens mit; Musik-Connaisseur DJ Samir Köck brachte mit seinen pulsierenden Sounds die Immo-Gäste zum Tanzen, der himmlische Ausblick von der Sky Stage rundete das Fest ab.

Gesehen wurden u.a. Rechtsanwalt Stefan Artner (Dorda Brugger Jordis), Dr. Stefan Brezovich (ÖRAG), Architekt Andreas Burghardt, Architekt Karl-Heinz Eggl, Gerhard Haumer (GF Porreal), Katharina Kohlmeier (Leiterin Rechtsabteilung BIG), Christian Lauder (Director Operations APCOA), Rechtsanwalt Andreas Lux, Elisabeth Rohr (Vizepräsidentin ÖVI), Hans Peter Waltenberger (GF Generali Real Estate), Gernot Weingraber (GF Redserve), Rechtsanwalt Christian Widl.

