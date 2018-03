WorldSkills 2013: Team Austria holt 11 Medaillen

Österreich feiert seine Sieger

Wien (OTS/PWK514) - Bei den von 3. bis 7. Juli 2013 auf der Leipziger Messe ausgetragenen Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2013 erzielte das Team Austria 11 Medaillen und gewann 5 Mal Gold, 2 Mal Silber und 4 Mal Bronze sowie 11 Leistungsdiplome "Medallion for Excellence". Die Berufsweltmeisterschaften 2013 lieferten das beste Gesamtergebnis seit WorldSkills 2003 (11 Medaillen), fast doppelt so viele Medaillen als bei WorldSkills 2011 sowie die höchste Anzahl an Goldmedaillen seit WorldSkills 1991 in Amsterdam (6 Gold). Insgesamt schafft es das Team Austria damit unter die Top-Ten der teilnehmenden Länder weltweit und belegt unter den EU-Staaten Platz eins. Die Goldmedaille sicherten sich Kevin Micheli (Koch), Christina Peinthor (Malerin), Thomas Liebenauer (Fliesenleger), Robert Schnöll (Steinmetz) und Herbert Gabauer (Sanitärinstallateur). Silber ging an Maurer Martin Mittelberger und Bautischler Wolfgang Fank. Über Bronze freuten sich Restaurantfachfrau Anja Omann, Möbeltischler Thomas Lindner, das Landschaftsgärtner-Team Dominik Rechfelden und Martin Unterberger sowie Florian Schnöll (Metallbau).

Das österreichische Team nahm heuer mit 29 Fachkräften bereits zum 28. Mal an den internationalen Berufsweltmeisterschaften teil, die in 27 Einzel- bzw. Teamberufen gegen mehr als 1.000 internationale Teilnehmer aus 54 vertretenen WorldSkills-Ländern antraten.

Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, bringt dem gesamten Team samt Siegern höchste Wertschätzung entgegen:

"Unsere jugendlichen Teilnehmer haben einmal mehr bewiesen, dass sie dem Druck gewachsen sind. Ihre Chancen haben sie optimal genutzt, ihre hervorragenden Fähigkeiten vor internationalem Publikum und weltweiter Konkurrenz erfolgreich eingesetzt." An die Teilnehmer der Berufs-WM wandte er sich mit den Worten: "Ihr habt mir drei Wünsche erfüllt: Ihr habt mehr Medaillen als beim letzten Mal erobert, nämlich doppelt so viele. Ihr seid unter den Besten der ganzen Welt, nämlich unter den Top-Ten. Und ihr seid die Besten aller EU-Staaten. Ihr habt tolle weltmeisterschaftliche Erfolge errungen!"

Renate Römer, Vizepräsidentin der WKÖ, lobte den hundertprozentigen Einsatz der jungen Damen und Herren, die "durch das intensive Training und die unwiederbringlichen Erfahrungen beim Wettkampf auch für ihren weiteren beruflichen Lebensweg bestens gerüstet sind."

Bildungsministerin Claudia Schmied freute sich mit den Siegern und sprach dem gesamten Team ihre vollste Anerkennung aus: "Wir alle können stolz auf unser Team sein. Ein derartiger Medaillenregen übertrifft alle Erwartungen. Die Berufsausbildung und die berufsbildenden Schulen in Österreich sind in allen internationalen Studien zurecht an der Weltspitze. Das zeigen wieder einmal eindrucksvoll die Top-Leistungen unserer Teilnehmer bei WorldSkills 2013.Veranstaltungen wie diese, die sowohl hochqualifizierte Fachkräfte vor den Vorhang bitten, als auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Bildungssystems leisten, sind dem Bildungsressort ein hohes Anliegen."

Sozialminister Rudolf Hundstorfer betonte "die Bedeutung von Teamgeist und gegenseitiger Unterstützung in einer derart herausfordernden Situation, die jedem einzelnen Teilnehmer alles abverlangt hat. Ich gratuliere allen, die sich der Berufsweltmeisterschaft gestellt haben, sowie den Betrieben und Experten als großartige Wegbegleiter."

Das Projekt WorldSkills 2013 wird von den Wirtschaftskammern Österreichs, dem BMWFJ (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend), dem BMUKK (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur), dem BMASK (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz) und der AUVA finanziert. Das Projekt wird weiters von den Firmen engelbert strauss, Adelsberger und Würth sowie vom WIFI Österreich, der LEADER-Region Bucklige Welt - Wechselland, der Initiative "go international" sowie zahlreichen weiteren Unternehmen gesponsert. (ES)

WorldSkills

WorldSkills International ist eine Organisation mit Sitz in den Niederlanden, die alle zwei Jahre die Berufsweltmeisterschaften ausrichtet. Ziel dieser weltweiten Plattform der Berufe ist es, junge Fachkräfte zu fördern und neue, innovative Wege der Berufsbildung zu entwickeln. Austragungsort des 42. Wettbewerbs war von 2. bis 7. Juli 2013 die Leipziger Messe, wo über 1.000 Teilnehmer und deren Experten aus 67 WorldSkills-Mitgliedsstaaten in rund 50 Berufen zur Leistungsschau antraten. Die Teilnehmer stellten dabei ihr Wissen und ihre Fertigkeiten in konkreten Arbeitssituationen unter Beweis. SkillsAustria koordiniert als nationales Sekretariat innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation die Österreichischen Staatsmeisterschaften als Qualifikationswettbewerbe für EuroSkills und WorldSkills. Weiters verantwortet es Öffentlichkeitsarbeit, Coaching und Entsendung des österreichischen Teams zu den internationalen Berufswettbewerben.



