Zlatanisierung live im ORF: Sturm und Rapid fordern St. Germain

Sturm am 9. Juli in ORF eins, Rapid am 12. Juli in ORF SPORT +

Wien (OTS) - Der französische Meister Paris St. Germain ist mit allen Superstars auf Trainingslager in Österreich. Sturm Graz und Rapid nützen die Gunst der Stunde und testen gegen Zlatan Ibrahimovic, Brasiliens Teamkapitän Thiago Silva und Co. ORF eins überträgt Sturm gegen PSG am Dienstag, dem 9. Juli, um 17.50 Uhr live. Kommentator ist Michael Bacher, Moderator Michael Roscher. Rapid - Paris St. Germain steht dann am Freitag, dem 12. Juli 2013, um 18.25 Uhr auf dem Programm von ORF SPORT +. Kommentator ist ebenfalls Michael Bacher, Moderator Martin Lang.

Die Live-Übertragungen beider Partien sind via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen, die Highlights jeweils auf insider.ORF.at.

