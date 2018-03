Bezirksblätter Niederösterreich: AKNÖ-Chef Hermann Haneder tritt zurück

Wie die Bezirksblätter Niederösterreich online auf meinbezirk.at berichten, tritt AKNÖ Präsident Hermann Haneder mit sofortiger Wirkung zurück.

Wien (OTS) - In einem Mail an die Kammerräte hat AKNÖ-Chef Hermann Haneder heute um 9:38 Uhr angekündigt, zurückzutreten. "Ich habe mich entschlossen, mit November meine Funktion als Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich zurückzulegen. Bei der nächsten Vollversammlung wird meine Fraktion Vizepräsident Markus Wieser für das Amt des Präsidenten nominieren."

Als Grund gibt Haneder die Alpine-Pleite an: "Wie allgemein bekannt ist, bin ich durch die Insolvenz der Alpine in hohem Ausmaß auch zeitlich gebunden. Daher werden mich die Vizepräsidenten bis zur Vollversammlung zeitweise beziehungsweise anlassbezogen vertreten", so Haneder in dem Mail.

Hinter den Kulissen war Haneder wegen der Auftragsvergabe des AK-Neubaus in St. Pölten an die Alpine sowie die Unvereinbarkeit seiner Alpine-Funktion mit der AK-Präsidentschaft intern unter Druck geraten.

Die Bezirksblätter Niederösterreich, ein Titel der RMA, erscheinen wöchentlich mit 28 Regionalausgaben.

RMA - Regionalmedien Austria AG:

2009 von der Styria Media Group AG und der Moser Holding AG gegründet, steht die RMA AG österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen. Die RMA vereint unter ihrem Dach insgesamt 128 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie 11 Zeitungen der Marken Grazer, Kärntner Regionalmedien, Brennpunkt Schwaz und Wörgler & Kufsteiner Rundschau. Weiters bieten die Internet-Portale meinbezirk.at, woche.at und grazer.at auch im digitalen Bereich lokale und regionale Inhalte.

