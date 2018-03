Neuer Gasanbieter in Österreich: Vitalis ist der Spezialist für Gewerbekunden

Wien (ots) - Spitzenreiter auf den Vergleichsportalen - Günstige Erdgaspreise als Wettbewerbsvorteil

Die Vitalis Handels GmbH, bereits seit über zehn Jahren im Handel mit Flüssiggas aktiv, hat ihr Leistungsspektrum jetzt ausgeweitet und bietet ab sofort auch Erdgas an. Spezialisiert auf das Geschäft mit Industrie- und Gewerbebetrieben offeriert Vitalis seinen Kunden eine Preisgarantie, die auf Wunsch bis Ende 2015 festgeschrieben werden kann.

Zum Einstieg in das Erdgasgeschäft wirbt das Unternehmen - als unabhängiger Energieversorger in Österreich in allen Bundesländern mit Ausnahme von Vorarlberg und Tirol aktiv - mit dem "Festpreis-Debüt-Spezial" und dem "Bonus-Debüt-Spezial", verbunden mit einem Neukunderabatt für die ersten zwölf Liefermonate. Dieser Tarif ist begrenzt; es gilt die Reihenfolge der Anmeldung.

Mit beiden Tarifen, die ab einer Abnahmemenge von 50.000 kWh im Jahr greifen, ist Vitalis im Gewerbebereich Spitzenreiter auf den Vergleichsportalen, beispielsweise beim Tarifkalkulator der Bundesbehörde E-Control, dessen Ergebnisse im Internet unter www.e-control.at abgerufen werden können.

Niedrige Kosten garantieren langfristige Planungssicherheit

Beim kostenlosen Lieferantenwechsel übernimmt Vitalis alle Formalitäten und garantiert seinen Kunden dabei, dass der Wechsel keinerlei Risiko birgt. "Das Gas fließt immer", so Rene Kleingoor, Geschäftsführer der Vitalis Handels GmbH. "Nur eben billiger".

Mit einem Erdgasvertrag von Vitalis gewinnen die Kunden eine langfristige Planungssicherheit. Das Unternehmen beschafft Erdgas in Anlehnung an die aktuellen Börsennotierungen und gibt durch eine extrem günstige Kostenstruktur diesen Preisvorteil an die Kunden weiter. Unterstützt wird Vitalis dabei durch die deutsche Muttergesellschaft Rheingas sowie kompetente Dienstleister für die Abwicklung vor Ort.

Weitere Informationen unter www.vitalis-austria.com.

