Alles, was man über Styropor wissen sollte. GPH präsentiert top-aktuelle Faktensammlung.

Oberwaltersdorf (OTS) - Die Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) - die Interessensvertretung und Verbandsorganisation der Styropor-Hersteller und Rohstofflieferanten in Österreich - hat sich zum Ziel gesetzt, mit einer Reihe von Vorurteilen und Fehlinformationen rund um den Dämmstoff EPS, besser bekannt unter "Styropor", aufzuräumen. Unter dem Titel "Faktum" wurde nun eine Serie von Informationsblättern aufgelegt, die die aktuellen Fragen zu Produkteigenschaften und Wirkungsweise von Bau-Styropor und EPS in Wärmedämmverbund-Systemen klar und verständlich darstellt.

"Es ist unverantwortlich, was in den vergangenen Monaten an "Zeitungsenten" und Unwahrheiten zum Thema Styropor, dessen Eigenschaften und Verwendung berichtet wurde. Mit der nun aufgelegten Faktensammlung haben wir die Themenbereiche Brandschutz, Kostenoptimalität, Ökologie, Recycling sowie Schimmel- und Pilzbefall nach dem neuesten Stand der Technik aufbereitet und werden, sofern notwendig, diese auch laufend aktualisieren", erläutert Dr. Clemens Demacsek, Geschäftsführer der GPH.

Die Fakten stehen unter www.styropor.at zum Download bereit.

