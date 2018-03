Vorhang auf für URBIA.AT: Am 8. Juli 2013 startet das neue, große Familienportal für Österreich

Wien (ots) -

URBIA.AT bietet umfassende Informationen, Services und Austauschmöglichkeiten für Paare mit Kinderwunsch, Schwangere und junge Eltern

Die Gruner + Jahr Parenting Media GmbH startet mit URBIA.AT ein neues, großes Familienportal in Österreich. Ziel von URBIA.AT ist es, Paaren mit Kinderwunsch, Schwangeren und jungen Eltern in Österreich speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Informationen und Services anzubieten. URBIA.AT enthält ein umfassendes Angebot für alle Lebensphasen vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft und Baby bis zum Kleinkind. URBIA wird auch von Anfang an mit einer mobilen Version für Smartphones unter M.URBIA.AT verfügbar sein. Wichtiger Bestandteil der Plattform ist die URBIA-Community, die werdenden und jungen Eltern sehr komfortable Möglichkeiten zum Austausch über ihre Themen gibt.

URBIA.AT ist das Schwesterportal von URBIA.DE, dem reichweitenstärksten Eltern-Portal im deutschsprachigen Raum. URBIA.AT geht auf die Regelungen und Institutionen ein, die für die Zielgruppe Eltern in Österreich relevant sind, wie den Mutter-Kind-Pass, Wochengeld, Familienbeihilfe oder das Kinderbetreuungsgeld. Weiters bietet es spezifische Services wie Ämter-Checklisten, Impfkalender oder Videocontent an.

Die Leitung der Redaktion und Community von URBIA.AT hat Elisabeth Fürst in Wien übernommen. Die erfahrene Journalistin war unter anderem als Chefredakteurin des Portals wohnnet.at sowie als Redakteurin für das Fachmagazin Horizont und Horizont.at tätig.

Weitere Informationen unter http://www.urbia.at.

URBIA.AT und URBIA.DE sind Angebote der Gruner + Jahr Parenting Media GmbH.

