Eröffnung O-TÖNE Literaturfest im MuseumsQuartier

Wien (OTS) - Der große Lyriker und Bestseller-Autor ("Gebürtig") Robert Schindel wird diesen Donnerstag die Jubiläumsausgabe des O-TÖNE Festivals im MuseumsQuartier Wien eröffnen, den traditionellen musikalischen Auftakt gibt dabei ein besonders Literaturaffiner unter den heimischen Liedkünstlern: "Der Nino aus Wien". Anlässlich seiner 10. Ausgabe konzentriert sich das beliebte Open-Air Literaturfestival dieses Jahr auf große Namen der heimischen Gegenwartsliteratur.

Nach über 20 Jahren hat der Bestseller-Autor mit "Der Kalte" einen kontroversiell aufgenommenen Roman vorgelegt, aus dem er am 11. Juli im MQ Haupthof lesen und im Anschluss mit Clarissa Stadler diskutieren wird. Der Roman ist eine Auseinandersetzung mit Österreichs politischen Mythen, den Versuchen des Vergessens und der Angemessenheit von Erinnerung. Robert Schindel entführt den Leser in eine Welt politischer, künstlerischer und menschlicher Gegensätze, Feindschaften, Amouren, Bindungen und Zerreißproben.

An weiteren Donnerstagen im Juli und August lesen Josef Winkler ("Mutter und der Bleistift") und Barbara Aschenwald ("Omka", beide am 18.07.), Michael Köhlmeier ("Die Abenteuer des Joel Spazierer", 25.07.), Doris Knecht ("Besser", 01.08.) und Eva Menasse ("Quasikristalle", 15.08.). Zudem wartet der August in Hinblick auf den kommenden Bücherherbst mit drei vielversprechenden Buchpremieren auf: Norbert Gstrein ("Eine Ahnung vom Anfang", 08.08.) und David Schalko ("Knoi", 22.08.) werden ihre neuen Bücher bei den O-TÖNEN erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Mit ganz besonderer Spannung wird der neue Roman von Thomas Glavinic, "Das größere Wunder", erwartet, aus welchem der Autor erstmals zum Festivalfinale am 29. August lesen wird.

www.o-toene.at

Programm:

: O-TÖNE 2013 Aktuelle Österreichische Literatur im MuseumsQuartier

11. Juli bis 29. August

jeden Donnerstag, 20.30h Open Air

Eine Kooperation mit dem MuseumsQuartier Wien

www.o-toene.at

11. Juli Festivaleröffnung 20h - MQ Haupthof

Musikalischer Auftakt: Der Nino aus Wien

Lesung: Robert Schindel "Der Kalte"

Moderation: Clarissa Stadler

18. Juli 20.30h - MQ Haupthof

Lesungen: Josef Winkler "Mutter und der Bleistift"

Barbara Aschenwald "Omka"

25. Juli 20.30h - MQ Haupthof

Lesung: Michael Köhlmeier "Die Abenteuer des Joel Spazierer"

01. August 20.30h - Hof 8 Boule Bahnen

Lesung: Doris Knecht "Besser"

08. August 20.30h - Fürstenhof

Lesung: Norbert Gstrein "Eine Ahnung vom Anfang"

15. August 20.30h - Hof 8 Boule Bahnen

Lesung: Eva Menasse "Quasikristalle"

22. August 20.30h - MQ Haupthof

Lesung: David Schalko "Knoi"

29. August 20.30h - MQ Haupthof

Lesung: Thomas Glavinic "Das größere Wunder"

Schlechtwetterquartier: MQ Arena 21

Rückfragen & Kontakt:

Presse MQ: Mag. Irene Preißler

Tel. [+43] (0)1 / 523 58 81 - 1712

E-Mail: ipreissler @ mqw.at



O-TÖNE (Presse):

Mag. Petra Eckhart

Tel. 0664-8565809

E-Mail: petra.eckhart @ o-toene.at