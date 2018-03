"Innovation.Leben": Auf Vorschlag von Hörer/innen präsentiert Ö1 in einer Sommerserie soziale Innovationen in Österreich

Wien (OTS) - Im Rahmen des Ö1 Jahresschwerpunktes "Open Innovation" wurden die Hörerinnen und Hörer von Ö1 aufgerufen, innovative Projekte und Initiativen vorzuschlagen, über die der Sender berichten sollte. Aus den 370 Einreichungen wählte eine Jury 27 soziale Innovationen aus, die in der Sommerserie "Innovation.Leben" (15. Juli bis 29. August, Mo - Do, 16.55 Uhr, Ö1) präsentiert werden.

In kurzen Porträts und Reportagen werden Menschen, Gruppen und Communities vorgestellt, die durch ihre Tätigkeit zur Lösung eines gesellschaftlichen Problems beitragen, neue soziale Initiativen setzen und auf diese Weise dem Gemeinwohl dienen. Die spannenden Projekte aus allen Teilen Österreichs zeigen eine lebendige Zivilgesellschaft mit einer großen Bandbreite an aktivem Bürgerengagement. Das Themenspektrum reicht von neuen regionalen Kultur- und Bildungsinitiativen, sozialen Hilfsdiensten, über Partizipation, Bürgerbeteiligung und Inklusion, bis zu einem verantwortlicheren Umgang mit begrenzten Ressourcen.

In der ersten Woche wird etwa die "City Farm Schönbrunn" vorgestellt, in der Kinder und Erwachsene lernen, sich gemeinsam für die Natur zu engagieren. Das "Projekt Schule für Alle" bietet jungen Flüchtlingen die Möglichkeit, einen Pflichtschulabschluss zu machen. Das Carsharing-Projekt "Gaubitscher Stromgleiter" fördert alternative Elektro-Mobilität. Der Verein "Grenzenlos Kochen" verbindet die Freude am Kochen in der Gemeinschaft mit besserem Verständnis für andere Kulturen.

Andere Projekte wie das "Dorfservice" in der Region Spital/Drau bieten vielfältige Hilfsdienstleitungen ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer an. An mehreren Orten entstehen derzeit "Zeitbanken" als moderne Organisationsform für Nachbarschaftshilfe. Die Verrechnung für Dienstleistungen erfolgt mit "Schecks" im Wert von einer Stunde, Geben und Nehmen sollen sich dabei ausgleichen. Wie Verschwendung von Lebensmitteln vermieden werden kann, zeigt "Zero Waste Jam" aus Früchten, die sonst weggeworfen würden. Die Finanzierungsplattform "respekt.net" ermöglicht es innovativen zivilgesellschaftlichen Projekten auf transparente Weise das Unterstützungspotenzial der Gesellschaft zu erschließen. Initiativen wie "Bodenfreikauf" wollen den Zugang zu lebenswichtigen Gütern demokratisieren und Alternativen zur kommerziellen Landnutzung bieten. Im "Jugendrat Oberösterreich" werden Jugendliche dazu ermutigt, sich eigenverantwortlich für das Gemeinwohl zu engagieren. Bei dem Projekt "Korneuburg 2036" werden Bürger/innen eingeladen, einen Masterplan für die künftige Entwicklung der Gemeinde mitzugestalten. Die Festival-Initiative "Tu was, dann tut sich was" verbindet kulturelles und soziales Engagement im regionalen Kontext.

Nachzuhören ist die Serie auf oe1.ORF.at, dort finden sich auch "Steckbriefe" zu den einzelnen Projekten und Initiativen mit Fotos und weiterführenden Links. Am 24. Oktober findet im ORF RadioKulturhaus das "Ö1 Open Innovation Forum 2013" statt. Alle für das Projekt "Innovation.Leben" eingereichten Initiativen sind eingeladen, sich an einem weiterführenden Dialog über soziale Innovationen in Österreich zu beteiligen und die "Landkarte einer neuen Zivilgesellschaft" mitzugestalten.

