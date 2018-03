Internationale Anerkennung für österreichisches Design

sentiotec Saunaofen mit red dot award ausgezeichnet

Regau (OTS) - Am 1. Juli 2013 erhielt der sentiotec Saunaofen "Concept R" bei der red dot Gala in Essen den renommierten red dot product design award, juriert aus 4.662 Einreichungen. Mit dieser internationalen Auszeichnung beweist die sentiotec GmbH neben Produktfunktionalität auch hohe Gestaltungsqualität.

1.865 Hersteller, Designer und Architekten aus 54 Ländern reichten ihre besten Produkte ein, um das begehrte red dot-Qualitätssiegel zu erhalten. Prof. Dr. Peter Zec, Initiator und CEO des red dot, wies darauf hin, dass hohe Designkompetenz und wirtschaftlicher Erfolg gerade heute Hand in Hand gehen: "Die Sieger des red dot awards:

product design 2013 sind die Protagonisten einer hoch entwickelten Designkultur und Designwirtschaft. Heutzutage wird es immer schwieriger, gut gestaltete Produkte voneinander zu unterscheiden. Besonderheiten werden häufig erst in Details sichtbar. Jene Produktschöpfungen aber, die vor den kritischen Augen der internationalen red dot-Jury bestehen, werden nicht in der Masse untergehen und sich im globalen Wettbewerb behaupten können."

Mit der durchdachten und innovativen Gestaltung des Saunaofens "Concept R" - R für "runde Ecken" - entwickelte sentiotec ein Design-Produkt auf hohem technischem Niveau. Vier Sichtseiten ermöglichen es dem Planer hochwertiger Saunaanlagen den Ofen frei im Raum zu platzieren ohne auf vorgegebene Versorgungsanschlüsse Rücksicht nehmen zu müssen. Auch das Innenleben ist einzigartig: Die angewendete 3-Mantel-Technik und die optionale Holzreeling bieten maximalen Verbrennungs- und Berührungsschutz.

Neben Forschung und Entwicklung nimmt der Faktor Produktdesign im Mutterkonzern abatec group AG einen immer breiteren Raum ein. Auch beim "Concept R" zeichnete mit DI (FH) Peter Groiss (design büro groiss peter) ein hochkarätiger Designer und langjähriger Partner von abatec verantwortlich, aus dessen Feder schon viele ausgezeichnete Entwürfe stammen. So freut sich die abatec group nach dem iF design award bereits über den zweiten internationalen Designpreis im Jahr 2013.

