Österreichische Meisterschaften im Freitauchen am 27. Juli in Weyregg am Attersee

Wien (OTS) - A.I.D.A. Austria und 'DIVESPORT Attersee' laden Freitaucher aus Österreich und Europa am Wochenende vom 26. Juli bis zum 28. Juli nach Weyregg an den Attersee.

Höhepunkt wird die von A.I.D.A. Austria organisierte österreichische Meisterschaft im Tieftauchen sein, die bewusst als Vorbereitung für die WM in Griechenland in den Sommer gelegt wurde. Die Erfolge bei der Pool WM im Juni (1x Silber von Veronika Dittes, 1x Bronze für Eugen Göttling) und 16 neuen Nationalrekorde in den letzten 12 Monaten geben dem Sport Aufwind. Das "SUUNTO Cool Down" soll nicht alleine die Profis der Branche ansprechen sondern Neulinge ermutigen mitzumachen, auszuprobieren. Der "SUBGEAR Newcomer Cup" (eine eigene Wertung für Anfänger) richtet sich speziell an unerfahrene Apnoisten, die gerne einmal an einem Wettkampf unter bestens gesicherten Bedingungen teilnehmen wollen.

Da die Sicherheit im Vordergrund steht, ist, wie für alle A.I.D.A. Wettkämpfe, ein tauchärztliches Zeugnis notwendig. Wir stellen ausgebildete Sicherungstaucher und international erfahrene Tauchärzte zur Verfügung.

Neben dem Wettkampf finden Kurse, Vorträge und Testmöglichkeiten statt und für die Teilnahme ist weder eine Mitgliedschaft noch ein Kursbesuch notwendig.

Am Samstagabend findet die 15 Jahre A.I.D.A. Austria Feier statt. Der nationale Freitauchverein fördert seit 15 Jahren Freitaucher bei ihren internationalen Wettkampfaktivitäten aus der eigenen Tasche und hat die Athleten bei mehr als 30 Weltrekorden und unzähligen Wettkämpfen (wie der WM in Belgrad im Juni) unterstützt. Es werden 'alte' und 'junge' Mitglieder erwartet und Herbert Nitsch (Präsident der A.I.D.A. Austria), der weltbeste Freitaucher des Jahres 2010 und tiefste Mensch der Welt wird die Feier eröffnen!

