TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 8. Juli 2013 von Wolfgang Sablatnig "Das Dilemma des Putsches"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Ägyptens Armee hat im Namen der guten Sache den gewählten Präsidenten Mohammed Mursi entmachtet. Um dieses Vorgehen zu legitimieren, muss bald eine Entscheidung über die künftige zivile Führung des Landes fallen.

Was ist in Ägypten in den vergangenen Tagen geschehen? Ein Militärputsch, immerhin hat die Armee den demokratisch gewählten Präsidenten Mohammed Mursi abgesetzt? Eine Aktion zur Rettung des Landes, immerhin hat sich Mursi völlig unbeeindruckt davon gezeigt, dass Abermillionen auf die Straße gegangen sind, um gegen seine Politik zu demonstrieren?

Die internationalen Reaktionen machen deutlich, dass die Frage so einfach nicht zu beantworten ist. In einer westlichen Demokratie gibt es absolut keine Rechtfertigung dafür, dass eine Armee in einen innenpolitischen Machtkampf eingreift. Auf der anderen Seite lässt sich auch eine gewisse Erleichterung nicht verhehlen, dass die Macht der Muslimbrüder gebrochen scheint. "Islamist" und "Muslimbrüder", allein diese zwei Wörter lösen im Westen Unbehagen aus. Und schließlich die dritte Antwort, die nämlich, dass sich Mursi und seine Gefolgschaft selbst schon lange von demokratischen Grundsätzen entfernt hatten und ihre Entfernung von der Macht daher nur legitim war.

Es wird noch einige Zeit brauchen, bis die Entwicklung in Ägypten bewertet werden kann. Die erste Frage wird sein, wer das Land bis zu den freien Wahlen führen soll. Mohammed el-Baradei wäre ein logischer Kandidat, um dem Ausland zu signalisieren, dass die Demokratisierung nicht nur vorgeschobenes Argument für einen Militärputsch war. Doch so angesehen el-Baradei als langjähriger Chef der Internationalen Atomenergiebehörde im Ausland ist, so sehr wackelt sein Rückhalt im eigenen Land.

Die nächste Frage sind die Wahlen. Wann sollen sie kommen? Wie frei werden sie wirklich sein? Wird die Armee das Ergebnis anerkennen -oder wird sie ein ihr nicht genehmes Ergebnis wieder mit Waffengewalt beantworten?

Und über allem die Frage nach den Muslimbrüdern: Die Ausschreitungen am Wochenende haben gezeigt, dass sie sich mit der militärischen Absetzung ihres Präsidenten nicht abfinden wollen. Und auch wenn die Unterstützung für Mursi seit seiner Wahl tatsächlich schon gesunken ist, wie seine Gegner behaupten, allein wegen ihrer Anzahl können die Anhänger Mursis nicht ignoriert werden - nicht bei der Bildung einer Übergangsregierung und auch nicht bei einer kommenden Wahl.

Das Tauziehen um die Ernennung el Baradeis zum Premier zeigt, dass Ägypten von den Antworten auf diese drängenden Fragen noch weit entfernt ist.

