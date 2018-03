Neues Volksblatt: "Parallelen" (von Herbert Schicho)

Ausgabe vom 8. Juli 2013

Linz (OTS) - Tausende 16- bis 18-Jährige beginnen derzeit mit dem Führerschein. Und gerade am Beginn ist es schon schwierig, die Mischung zwischen Gasgeben und Bremsen zu finden. Den Blick sollte man immer nach vorne richten und trotzdem den Rückspiegel im Auge haben, dann schalten und noch lenken. Ja, Fahranfänger haben es nicht leicht, daher sollten wir nicht zu streng mit ihnen sein, wenn dem L17-Fahrer der Motor an der Kreuzung abstirbt und er den Verkehr blockiert.

Auch in der Politik wird momentan viel von Gasgeben, Bremsen und Steuern geredet. Wobei die SPÖ versucht, mit Steuern zu bremsen und sehr auf den Rückspiegel achtet; die ÖVP will mit einer Steuerbremse Gas geben und warnt vor einem Abwürgen des Wirtschaftsmotors.

In ein einigen Wochen ist sowohl in der Politik als auch in der Fahrschule die Prüfung. Übrigens: Genau jene 16- bis 18-Jährigen Fahrschüler sind dann ein Teil der Prüfer. Sie müssen erstmals Verantwortung übernehmen und mitentscheiden, wer in Österreich das Lenkrad übernehmen soll. Aber es gibt noch mehr Parallelen: Sowohl bei der Fahrprüfung, als auch bei der Wahl gilt, dass man Ruhe bewahren soll. Im Sommer noch groß eine Reform des Lehrerdienstrechtes durchzupeitschen, bringt genau so wenig, wie die Nacht vor der Fahrprüfung durch zu lernen. Dies mag vielleicht ein schlechtes Gewissen beruhigen, in der Sache bringt es kaum etwas.

