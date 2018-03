Korrektur: Kanzlertour 2013 in Salzburg - BK Faymann: Chancen für Jugend und geringe Arbeitslosigkeit sind Erfolge der Sozialdemokratie

Entlastung für Arbeitnehmer, Millionäre müssen gerechten Beitrag leisten

Wien (OTS/SK) - "Es braucht eine starke Sozialdemokratie in Europa, Österreich und Salzburg. Nur Dank uns gibt es eine starke Mittelschicht und Chancen für die Jugend. Gemeinsam sorgen wir für mehr Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Fairness", stellte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Sonntag, in Salzburg klar, wo die Kanzlertour Station machte. Unter den Gästen waren der geschäftsführende Landesparteivorsitzende der SPÖ, Walter Steidl sowie SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos. ****

Österreich habe es trotz der Krise geschafft, sich im internationalen Vergleich zu behaupten. Eine kürzlich präsentierte Studie habe gezeigt, dass Österreich das zweithöchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf habe, damit habe Österreich mittlerweile auch Deutschland überholt. Die Finanztransaktionssteuer, vermögensbezogene Steuern und die Bankenabgabe seien dringend notwendige Mittel, um einen hohen Lebensstandard für Alle weiter zu garantieren. "Es kann nicht sein, dass Bäcker und Fleischhauer mehr Steuern zahlen als so mancher große Konzern, der sein Geld in Steueroasen anlegt", sagte der Kanzler.

Zudem habe Österreich die geringste Arbeitslosigkeit und mit die höchste Jugendbeschäftigung in ganz Europa. Ein Grund hierfür sei das duale Ausbildungssystem, welches der Kanzler bei einem Gipfel vor 18 Regierungschefinnen und -chefs in Berlin vorstellte. Zudem sei es wichtig, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen und den Weg der Sozialpartnerschaft zu gehen. "Das macht die Sozialdemokratie aus, die dafür kämpft, dass es Arbeit gibt, von der man Leben kann und dass alle Menschen die gleichen Chancen bekommen", machte Faymann klar. Der Kanzler erinnerte an die Zeit der schwarz-blauen Regierung, wo es trotz Hochkonjunktur den höchsten Arbeitslosenstand gab. "Uns ist dieses Land zu schade, um es noch einmal einer schwarz-blauen Regierung zu überlassen", appellierte der Bundeskanzler.

Ohne die Sozialdemokratie in Europa sehe vieles anders aus. Eine sozialdemokratische Regierung garantiere Chancengleichheit für alle Menschen. Das beinhalte, so Bundeskanzler Faymann, ein gutes öffentliches Bildungssystem, ein faires Gesundheitssystem und ein gerechtes Pensionssystem. "Wir machen diese Leistungen nicht vom Kontostand abhängig. Jedes Kind hat die beste Bildung, jeder ältere Mensch nach harter Arbeit eine gerechte Pension und bei Bedarf eine hervorragende Pflege verdient. Hier haben wir hohe Standards, wir wollen diese aber weiter verbessern. Es braucht mehr Kinderbetreuungsplätze, einen Ausbau der mobilen Pflege und weitere Investitionen ins Gesundheitssystem", machte der Kanzler klar.

Der Kanzler zeigte sich zuversichtlich über den Erfolg und die Stärke der Salzburger SPÖ in Blickrichtung Nationalratswahlkampf: "Nach einer Niederlage wieder aufstehen und Kräfte sammeln, das ist typisch sozialdemokratisch. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Gemeinsam sind wir nicht zu schlagen!"

Im Rahmen der Kanzlertour reist Faymann durch alle neun Bundesländer. Bisherige Stationen sowie Fotos sind aufwww.kanzlertour.at zu finden. (Schluss) sn

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum