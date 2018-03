Darabos: Kürzungen bei, Bildung, Gesundheit und Pflege verhindern, Millionärssteuer und Bankenabgabe verankern

Zu Abgabenquote von 40 Prozent: Welche Leistungen sollen nach Meinung der VP im Gegenzug eingespart werden?

Wien (OTS/SK) - Den heutigen Rundumschlag von VP-Generalsekretär Rauch in Richtung SPÖ-Steuerpolitik kann SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos nicht nachvollziehen. "Die ÖVP möge doch die Karten auf den Tisch legen und Klartext sprechen. Wenn sie die Abgabenquote auf 40 Prozent reduzieren will, soll sie den Österreicherinnen und Österreichern auch sagen, welche Sozialleistungen, welche Bildungsmaßnahmen, welche Leistungen bei Gesundheit und Pflege sie im Gegenzug einsparen will", betonte Darabos am Sonntag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Auch erinnerte Darabos daran, dass es die SPÖ war, die 2008 eine Steuerreform für den Mittelstand durchgesetzt hat, die VP hingegen auf die Bremse gestiegen sei. ****

Der SPÖ gehe es daher darum, mit der Millionärssteuer und der Erbschaftssteuer, aber auch etwa mit der Bankenabgabe, Menschen mit einem Vermögen von mehr als einer Million Euro sowie die Banken, die die Krise mitverschuldet haben, einen Beitrag leisten zu lassen. "Das ist eine Frage der Gerechtigkeit", erklärte Darabos und betonte:

"Österreich gehört zu den wenigen Ländern Europas, in denen trotz Krise keine Sozialkürzungen vorgenommen wurden, und sogar Investitionen in die entscheidenden Zukunftsbereiche Bildung, Gesundheit, Pflege und Arbeitsmarkt vorgenommen werden konnten. Diesen Kurs, der uns hervorragende Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten gebracht hat, wollen wir beibehalten." (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493