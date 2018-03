Schieder: Zukunftskonzepte statt Bremsen!

Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer statt Steuerbremse für Millionäre

Wien (OTS/SK) - "Österreichs Kurs durch die Krise - ein vernünftiger, ausgewogener Weg aus richtigen Konsolidierungsmaßnahmen und sinnvollen, konjunktur- und beschäftigungsfördernden Investitionen -hat sich bewährt und wird mehr und mehr als Vorbild in Europa gesehen", sagte Finanzstaatssekretär Andreas Schieder heute, Sonntag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Es sei deshalb richtig, mit dem Konjunkturpaket jetzt Maßnahmen zu setzen, "und wir werden alles vorbereiten, damit wir im Laufe der nächsten Legislaturperiode eine steuerliche Entlastung des Faktors Arbeit umsetzen, die steuerpolitische Trendwende fortsetzen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten und bei den Millionären einen gerechten Beitrag einfordern. Wir brauchen Zukunftskonzepte statt Bremsen", so Schieder ablehnend zu den Ideen einer Steuerbremse . ****

Eine Entlastung des Faktors Arbeit sei richtig, weil es die hart arbeitenden Menschen unterstütze und wirtschaftspolitische sei es vernünftig, weil eine Entlastung niedriger Einkommen eine signifikante Stärkung der Konsumnachfrage mit sich bringe. "Eine Entlastung von einer Milliarde Euro bei den unteren Einkommen bringt 3.000 Arbeitsplätze", erklärte Schieder. "Österreich hat einen grundsoliden und richtigen Kurs eingeschlagen. Von diesem Kurs des Erfolgs, der finanz- und wirtschaftspolitischen Vernunft, dürfen wir nicht abweichen. Wir müssen sorgfältig die nächsten, richtigen Schritte setzen. Was wir nicht brauchen ist eine Schlagwortdiskussion, die den Standort gefährdet und den Menschen nichts bringt", so der Finanzstaatssekretär abschließend. (Schluss) up

