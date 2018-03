FPÖ: Vilimsky: Armseliger Anbiederungsversuch Buchers bei ÖVP

Bremser-Parteien kaum noch voneinander zu unterscheiden

Wien (OTS) - Als armseligen Anbiederungsversuch bei der ÖVP bezeichnet FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky den Auftritt von BZÖ-Chef Bucher in der ORF-Pressestunde. "Außer dass er die ÖVP für altbacken und seine eigene Truppe für modern hält, kann selbst der BZÖ-Chef die Parteien nicht mehr voneinander unterscheiden. Es hat sich somit einmal mehr gezeigt, dass von den Kleinparteien keinerlei Opposition zum System zu erwarten ist - vom BZÖ genauso wenig wie von Stronach oder den Grünen", so Vilimsky. Ganz abgesehen davon, dass sich bei den Orangen diese Frage ohnehin nicht stellen werde: "Ein BZÖ stünde nach der Wahl jederzeit bereit, die verheerende rot-schwarze Politik zu Lasten der Bürger zu verlängern", so Vilimsky.

Der FPÖ-Generalsekretär wünscht Bucher und der ÖVP noch viel Spaß beim peinlichen Streit um die Urheberschaft des Begriffs "Steuerbremse", denn was sich liebt, das neckt sich eben.

