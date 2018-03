VSStÖ: Jessica Müller als Bundesvorsitzende wiedergewählt

Ein weiteres Jahr Einsatz für eine echte soziale Absicherung der Studierenden und den offenen Hochschulzugang

Wien (OTS) - Am Samstag wählte die Bundeskonferenz des Verbands sozialistischer Student_innen (VSStÖ) ein neues Team an die Spitze der Bundesorganisation. Jessica Müller (26), die als Bundesvorsitzende des VSStÖ wiedergewählt wurde, wird sich auch in Zukunft für die Interessen der Studierenden einsetzen.

"Im letzten Jahr wurden wieder einmal Studiengebühren eingeführt und der Zugang zu den Hochschulen mit neuen Beschränkungen weiter erschwert. Für die Nationalratswahlen im Herbst erwarten wir uns daher von der SPÖ, dass sie sich sowohl während des Wahlkampfs, als auch bei den Koalitionsverhandlungen für den offenen und freien Hochschulzugang einsetzt", so die wiedergewählte VSStÖ-Vorsitzende Müller.

Weiters wurden Nadine Lainer (21) zur Bundesfrauensprecherin und Florentin Glötzl (21) zum neuen hochschulpolitischen Sprecher gewählt. Beide engagierten sich bisher als Studierendenvertreter_innen an der Wirtschaftsuniversität. Komplettiert wird das Team durch die neue Politische Sekretärin Rasha Abd El Mawgoud (26), die sich bereits in den letzten zwei Jahren im Wirtschaftsreferat auf der ÖH Bundesvertretung für die Studierenden stark machen konnte. Als Internationaler Sekretär wurde Alexander Obermüller (24) wiedergewählt.

"Wir freuen uns auf ein Jahr voller hochschulpolitischer Herausforderungen. Der VSStÖ wird sich weiterhin für einen offenen Hochschulzugang und die soziale Absicherung von Studierenden einsetzen", erklärte das neue Team unisono.

