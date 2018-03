Erfolgreichstes Milka Schokofest aller Zeiten

Würdiges Fest zum 30. Jubiläum

Bludenz (OTS) - Mit einem Programm voller musikalischer, kulinarischer und spielerischer Höhepunkte unter dem Motto "...echt spektaKu(h)lär" ging gestern das 30. MILKA SCHOKOFEST-ival in Bludenz über die Bühne. Mehr als 33.000 Gäste tummelten sich in der Bludenzer Altstadt, um bei herrlichem Sommerwetter das 30. Jubiläum eines der größten Familienfeste des Landes mitzuerleben.

Milka Ski Stars begeisterten die Fans

Nach der offiziellen Eröffnung durch Landeshauptmann Mag. Markus Wallner, Bürgermeister Mandi Katzenmayer, Andreas Kutil, Managing Director von Mondelez Österreich und dem Werksleiter Matthias Zoller folgte ein Programmhighlight auf das nächste.

Besonders die Fans der Milka Ski Stars kamen auf ihre Kosten, denn erstmals waren alle SpitzensportlerInnen vollzählig zu Gast am Schokofest. Slalom-Vizeweltmeisterin und Team-Gold-Gewinnerin Michaela Kirchgasser, Doppel-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Maria Höfl-Riesch, Gesamtweltcup-Siegerin und Super-G-Weltmeisterin Tina Maze, Riesentorlauf-Weltmeisterin Tessa Worley, Sarka Strachova, Elena Curtoni sowie Skispringer Martin Schmitt erfüllten ihren Fans Autogramm- und Fotowünsche. Beim Seifenkistenrennen, das erstmalig veranstaltet wurde, traten die Milka Ski Stars in Kleinteams gegeneinander an. Die Zuschauer zeigten sich begeistert und feuerten ihre Ski-Idole beim spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen an.

Bei einem weiteren sportlichen Highlight waren alle kleinen Besucher des Schokofests eingeladen, im Rahmen der Benefizveranstaltung "Kinder laufen für Kinder" Spenden zugunsten von SOS Kinderdorf zu erlaufen.

Live-Konzert der "The Baseballs" als musikalischer Höhepunkt

In der Altstadt luden 50 Spielstationen die großen und kleinen Besucher ein, die Welt von Milka beim Schubkarrenrennen, Dosenschießen oder Slacklining spielerisch zu erkunden. Währenddessen führte "Mr. Kiddy Contest" Elmer Rossnegger durch das abwechslungsreiche Programm auf der Hauptbühne. Die junge Vorarlbergerin Michelle, Gewinnerin des Kiddy Contest 2012, erwies sich mit ihrer hinreißenden Bühnenperformance als wahrer Publikumsmagnet. Musikalischer Höhepunkt und gleichzeitig der Ausklang des Events war der Auftritt der deutschen Rock'n'Roller "The Baseballs". Die Chartstürmer aus Berlin brachten mit Coverversionen bekannter Songs die Besucher vor der großen Hauptbühne zum Tanzen.

"Aus kleinen Anfängen wurde mit den Jahren eines der größten Familienfeste des Landes. Für viele Besucher ist das Milka Schokofest mit seiner einzigartigen Atmosphäre ein Fixtermin zu Beginn der Schulferien. Wir freuen uns sehr, dass dieses Jahr mehr als 33.000 Gäste mit uns zum 30. Jubiläum feierten", so Andreas Kutil zufrieden.

